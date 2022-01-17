Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 120.Doğum Gününe Özel Sergi

Küçükçekmece Belediyesi, büyük şair Nâzım Hikmet Ran’ı 120. doğum gününde, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle anıyor. Araştırmacı Deniz Dalkılınç ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç arşivinden, usta şair Nâzım Hikmet’in bilinmeyen şiir ve yazıları, 22 Ocak Cumartesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Kemal Çebi: Barışın, aşkın, özgürlüğün şairini anlamlı bir etkinlikle anıyoruz

‘Büyük şair, büyük aydın Nâzım Hikmet’i Küçükçekmece’de çok özel bir sergiyle anıyoruz’ diyerek tüm İstanbulluları açılışa davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nâzım Hikmet 120. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nâzım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor. Sergi açılışımıza tüm sanatseverlerimiz davetlidir” diye konuştu.

Usta şairin bilinmeyen yönlerine ışık tutan, belgesel tadında bir sergi izleyiciyle buluşuyor

Usta şairin 120. yaş gününe özel düzenlenen sergi; annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nâzım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde eski Türkçe olarak yayınlanmış şiirleri, yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ev sahipliği yapacak.

15 Şubat’a dek ziyaret edilebilir

Nâzım Hikmet’in çeşitli gazete ve dergilerde çıkan, şiir üzerine düşünceleri, anketleri, yayınlanan kitapları, oynanan oyunları, senaryosunu yazdığı, filmlerin ilanları ve bu filmler üzerine yazılan yazıları, çeşitli karikatüristler tarafından çizilen karikatürleri, tutuklanmaları, davaları içeren haberleri de bu sergide izleyiciyle buluşacak.

Sergi, 15 Şubat’a dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.