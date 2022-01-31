banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,004.08
ALTIN
769.30
DOLAR
13.36
STERLİN
17.95
EURO
14.92
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın Oyu % 58, ve Kar Olayı …
Son Dakika
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın...
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini Sızdıranlardan Şikayetçi Oldu
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini...
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son yolculuğuna uğurlandı
‘Yonca’da yaprak dökümü Girik son...
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Bir Bildiri Metni Yayınladı
Son Dakika
Millet İttifak'lı (CHP)11 Büyükşehir Belediye...

Küçükçekmece‘de Gençlik Festivali’ Coşkusu

BİNLERCE GENÇ BU FESTİVALDE BULUŞTU

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:01
Küçükçekmece‘de Gençlik Festivali’ Coşkusu
banner171

KÜÇÜKÇEKMECE'DE GENÇLERİ BULUŞTURAN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Küçükçekmece’de ‘Gençlik Festivali’ coşkusu yaşandı. Küçükçekmece Belediyesi sömestr tatilinde düzenlediği ‘Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü sanatçıları gençlerle buluşturdu. Festivalde ‘Ceza, Tepki, Tuğkan, Vera, Sufle ve Melike Şahin’ gibi sevilen sanatçılar ve popüler gruplar sahne alırken, 3 gün boyunca devam eden konserler renkli görüntülere sahne oldu. Festivale İstanbul’un dört bir yanından binlerce genç büyük ilgi gösterdi.

Performanslarıyla gönülleri fethettiler

Festivalin ilk gününde Küçükçekmece'de yetişen rap müzik sanatçıları Hazel ve Tepki sahnede yerini aldı. İlerleyen saatlerde ise rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza yoğun alkış eşliğinde sahneye çıktı ve sevilen şarkılarıyla gençlere coşkulu dakikalar yaşattı. Gençlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği Ceza, sahnedeki performansı ve şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Festivalin ikinci gününde ise Dengi Dengine, Vera, Sufle ve Melike Şahin gibi son zamanlarda en çok dinlenenler arasına giren Türkçe Pop ve Rock müziğin sevilen şarkıcıları sahne aldı. Festivalin kapanışını Şerbet, Rody Dünyada, Kendimden Hallice ve Tuğkan gibi popüler müzik grupları yaptı. Gençlerin eğlenceli bir sömestr tatili geçirmesi ve stres atabilmeleri için düzenlenen festival Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolleri yapılarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın En Büyük Robotik Etkinliği, Küçükçekmece’de Gerçekleşti
Dünyanın En Büyük Robotik Etkinliği, Küçükçekmece’de Gerçekleşti
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 120.Doğum Gününe Özel Sergi
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 120.Doğum Gününe Özel Sergi
Küçükçekmeceli çocukların kütüphanesi var!
Küçükçekmeceli çocukların kütüphanesi var!
Yahya Kemal’e Dair :‘Son Fasılda Bir Ömür Sergisi Cksm’de
Yahya Kemal’e Dair :‘Son Fasılda Bir Ömür Sergisi Cksm’de
KADINLAR EŞİTLİK MERKEZİ’NDE HEM ÜRETİYOR HEM PARA KAZANIYOR
KADINLAR EŞİTLİK MERKEZİ’NDE HEM ÜRETİYOR HEM PARA KAZANIYOR

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169