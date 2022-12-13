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Küçükçekmece’de Engelsiz Yaşama Destek Yemeği

BAŞKAN ÇEBİ ‘3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ’ YEMEĞİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2022 Salı 16:01
Küçükçekmece’de Engelsiz Yaşama Destek Yemeği
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Engelsiz kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşlar ve ailelerini düzenlediği dayanışma yemeğinde bir araya getirdi. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi danışanlarının yanı sıra Engelli Hakları Federasyonu, Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye İşitme Engelliler Tesanüt Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek sonrası gerçekleştirilen DJ performansıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. 

Kemal Çebi: Engel kelimesini Belediye olarak kabul etmiyor, kentin tüm vatandaşlarımız için erişilebilir olması için çalışıyoruz. 

Dayanışma yemeğine katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuşmasında, ‘’ Farkındalık yaratmaya çalıştığımız Engelliler Günü konusunda Küçükçekmece Belediyesi olarak engel kelimesini kabul etmiyoruz. Engellenen demek daha doğru olacak. Biz bu engelleri kaldırmak, hayatı eşitlemek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimize erişebilmesi, kültürden kent hayatına engellerin ortadan kalktığı bir Küçükçekmece sunabilme adına bir çalışma içerisindeyiz. Engelleri ortadan kaldırmanın yolunun birlikte mücadele etmekten, dayanışma göstermekten ve birbirimizi anlamaktan geçtiğini biliyoruz.’’ diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Filiz Perinçek: Çocuklarımız sosyalleşme imkanı buluyor 

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Filiz Perinçek, ‘’Çocuklarımız bu etkinlikle bir araya geliyorlar kaynaşıyorlar ve eğleniyorlar. Sadece çocuklarımız için değil aileler içinde değişiklik oluyor çünkü çoğu zaman evde vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Burada çocuklarımız arkadaş ortamında sosyalleşme imkanı da buluyor’’ dedi. 

Hasena Acar: Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ederiz 

Engelliler günü yemeğine 3. kez katılan Hasena Acar ise, ‘’Pandemi döneminde biraz zorlandık, evden dışarı çıkamadık. Geride bıraktığımız zor günlerden sonra bugün burada olmak çok güzel. Moral anlamında çocuklarımıza da çok iyi geliyor. Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye bu güzel gece için teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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