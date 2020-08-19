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Küçükçekmece’de Düğün Salonları Dezenfekte Edildi

Küçükçekmece’de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nikah ve toplantı salonları dezenfekte edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Küçükçekmece’de Düğün Salonları Dezenfekte Edildi
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Küçükçekmece Belediyesi normalleşme sürecinde kontrollü olarak hizmet veren düğün, nikah ve toplantı salonlarında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüsle mücadelesine aralıksız devam eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmayarak düğün, nikah ve toplantı salonlarını dip köşe dezenfekte ederek steril hale getirdi. Ayrıca belediye ekipleri masa ve sandalye aralarındaki mesafeyi ve salonlarda asılı olması gereken uyarı afişlerini de kontrol etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçede halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanlar periyodik olarak kesintisiz dezenfekte ediliyor.

 

Halay ve Horon Yasak

Düğün salonu sahibi Ziya Keleş, “Devletin belirlediği tedbirleri uyguluyoruz. Girişte ateşleri ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz. Kendimiz, misafirlerimizden 65 yaş üstünü düğün salonlarına getirmemeleri açısından ricada bulunuyoruz. Ayrıca masalar arasındaki sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Takı törenleri için de sandık yaptırdık, takılarını zarf içinde sandığa atıyorlar. Normalde 650 kişi alıyorduk şuan 350 kişi alıyoruz. Halay ve horon da kesinlikle yasak. Sadece mesafeyi korumak şartıyla oynamaya izin veriyoruz. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine de teşekkür ederiz salonumuzu dezenfekte ettiler” dedi. 

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