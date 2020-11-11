Küçükçekmece’de Demircioğlu’nun Sesinden Ata’nın Sevdiği Şarkılar Konseri

En sevdiği şarkılarla özlemle anıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği anma programı pandemi tedbirleriyle gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlemlerini şiirlerle anlatan Küçükçekmeceli öğrenciler ve öğretmenler performanslarıyla katılımcıları duygulandırdı. Halk müziğinin güçlü sesi İsmail Hakkı Demircioğlu’nun sesinden Atatürk’ün sevdiği seçkin eserleri dinleyen Küçükçekmeceliler ise Ata’yı büyük bir özlemle anarak, özel ve duygu dolu anlar yaşadı.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi sanatçıya çiçek takdim ettiler.

9.05’te anma merasimi düzenlendi

10 Kasım dolayısıyla Halkalı’daki Atatürk Anıtı’nda saat 09.05’te tören gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, beraberindeki ilçe protokolü ve STK temsilcilerinin katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk sunuldu. Açık alanda gerçekleştirilen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediyeden 10 Kasım teması: 'Seni görüyoruz Atam!'

Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'a özel caddeleri ve sokakları 'Seni Görüyoruz Atam' başlıklı bilboard ve afişlerle donattı. 10 Kasım'a özel hazırlanan ve Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan video klipte izleyenlerden büyük ilgi gördü.