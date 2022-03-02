banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 2
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.979,61
ALTIN
879,12
DOLAR
14,09
STERLİN
18,79
EURO
15,68
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız Hizmet Etmenin Keyfini Yaşıyorum
Son Dakika
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz İstanbul’a Hayırlı Olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz...
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...

Küçükçekmece’de 7’den 70’e Ücretsiz Spor İmkanı

Basketboldan, voleybola, güreşten, jimnastiğe… Küçükçekmece Belediyesi, yaz kış demeden 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara sporun tam 19 branşında ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mart 2022 Çarşamba 10:28
Küçükçekmece’de 7’den 70’e Ücretsiz Spor İmkanı
banner171

Fitness branşında yetişkinlere de ücretsiz spor eğitimi veren Küçükçekmece Belediyesi, çok yakında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yağ yakımını destekleyen en iyi egzersizlerden biri olan aura dans ve medical fitness eğitimlerini ilçe sakinleriyle buluşturdu.

3 bin 800 çocuğa spor eğitimi

Ücretsiz spor eğitimleriyle hareketli yaşamı destekleyen ve sporla iç içe bir nesil yetiştirilmesini amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerini  okul spor salonlarında sürdürüyor. Basketbol, voleybol, jimnastik, futbol başta olmak üzere futsal, masa tenisi, badminton, aikido, karate, taekwondo, güreş, satranç, atletizm, engelli jimnastik, POMEM (Besyo, bekçilik, spor lisesi),fitness, pilates, tenis branşlarında devam eden kurslarda 3 bin 800 çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Spora gelen herkes ücretsiz diyetisyen hizmetinden de faydalanıyor.

Başvurular spor kayıt masasına yapılıyor

Haftanın 6 günü devam eden kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi tüm vücudun dans eşliğinde çalışmasını sağlayan enerjiyle dolu bir dans egzersizi olan yetişkinlere yönelik aura dansı ve medical fitness branşını da sporseverlerle buluşturdu. Ücretsiz spor imkanından faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi spor kayıt masasına 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve HES kodu ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Yaltırım, Dayısı Nâzım Hi̇kmet’i̇n Di̇zeleri̇nden İlham Alarak Resmetti̇
Ayşe Yaltırım, Dayısı Nâzım Hi̇kmet’i̇n Di̇zeleri̇nden İlham Alarak Resmetti̇
Küçükçekmece’de 6 Ayda 1340 Vatandaşa Evde Bakim Hi̇zmeti̇ Veri̇ldi̇
Küçükçekmece’de 6 Ayda 1340 Vatandaşa Evde Bakim Hi̇zmeti̇ Veri̇ldi̇
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden Li̇se Sınavlarına Hazırlanan Öğrenci̇lere Tam Destek
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden Li̇se Sınavlarına Hazırlanan Öğrenci̇lere Tam Destek
CHP Küçükçekmece’den Elekti̇ri̇k Faturalarına Protesto
CHP Küçükçekmece’den Elekti̇ri̇k Faturalarına Protesto
Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası Bir Yılda 1017 Kişiye İş İmkânı Sağladı
Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası Bir Yılda 1017 Kişiye İş İmkânı Sağladı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169