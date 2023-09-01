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Küçükçekmece’de 30 Ağustos ’a Coşkulu Kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü, Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece’deki kutlamaların ana adresi olan Fevziçakmak Meydanı’nda konser veren ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, söylediği şarkılarla zafer coşkusunu doruğa çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2023 Cuma 11:44
Küçükçekmece’de 30 Ağustos ’a Coşkulu Kutlama
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİYLE KUTLANDI

Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği kutlama programı sabahın erken saatlerinde Halkalı Meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Akşam Fevzi Çakmak Meydanı’na taşınan etkinlikler kapsamında ilk olarak “ Ne Münasebet” isimli müzik grubu, ardından da sevilen sanatçı Feridun Düzağaç Fevziçakmak Meydan’da sahne aldı. Yüzlerce kişinin ellerinde bayraklarla eşlik ettiği Feridun Düzağaç konserini, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de izledi.

Başkan Kemal Çebi: Uygarlık yolundaki ilerleyişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Başkan Çebi, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “ Bugün Ulu Önderimiz Atatürk’ün liderliğinde, bir ülkenin yeniden doğuşunun, bir milletin birlik oluşunun yıldönümüdür. 30 Ağustos, yalnızca yıldönümlerinde değil, her gün hatırlamamız, gelecek nesillere de aktarmamız gereken önemli bir tarihtir.

Zaferin 101. yıl dönümünde bize verilen kutsal emaneti, daha iyiye, güzele, doğruya ve ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolundaki kararlı ilerleyişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Özgür, tam bağımsız ve demokratik bir ülke olmamız için bir an olsun düşünmeden canını seve seve veren gerçek vatanseverleri, sevgiyle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç'ın Alev Alev, .Beni Bırakma, Düşler Sokağı ve Kavak Yelleri gibi çok sevilen şarkılarına alanı dolduran hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Düzağaç’a teşekkür ederek, konser anısına plaket takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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