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Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı

Yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak hedefiyle sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, kent genelinde atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmecelileri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmaya teşvik etmek için geri dönüşüm kumbaralarının sayısını ilçede 1437’ye çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, son 3 yılda 75 bin ton atık toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:46
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
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Başkan Kemal Çebi: Dünü değiştiremeyiz ama geleceğimiz için “keşke” dememek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda belediyelerin kilit aktör haline geldiğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve çok daha temiz, yeşil bir hayat sürecekleri inancıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün; çöp dediğimiz hammaddelerin kent ekonomileri için nasıl bir getirisi olduğunun ve iyi bir geri dönüşüm organizasyonunun kentler için nasıl bir yatırım olacağının daha çok farkındayız. Bunun sürekliliğinin toplumsal bir çabayla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Artık çöpü yere atmamak veya attığını geri dönüştürmenin yeterli olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Büyük bir iklim krizi Dünya’yı tehdit etmeye başladı ve bu etki artık çok daha görünür hale geldi. Bu doğrultuda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız faaliyetlerle iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerimizi hızlandıracak ve çözüm noktasında adımlarımızı hızlı bir şekilde atabileceğiz” diye konuştu.

Kentteki atık kumbarası sayısı 1437’ye çıkarıldı

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ çatısı altında yürüttüğü sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini Haziran 2022’den bu yana “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” bünyesinde sürdürüyor. Son 3 yılda ambalaj atığı kumbara sayısını 796’ya çıkartan Küçükçekmece Belediyesi, 260 cam, 366 giysi ve 15 mobil atık getirme merkezi ile atık toplama faaliyetlerine hız verdi. Kentin farklı noktalarındaki kumbaraların sayısı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda artırılıyor.

Atık toplama altyapısını geliştirmek için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni de Atakent Mahallesi’nde hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, Atık Getirme Merkezi’ne, evlerden çıkabilecek organik çöpler harici;ambalaj atıkları (kağıt, plastik, cam, metal), ahşap atıklar, atık lastikler, elektronik atıklar, piller, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar gibi 14 farklı tür atık kabul ediyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam eden Küçükçekmece Belediyesi son 3 yılda; 71 bin 800 ton kağıt- plastik- metal, 2 bin 326 ton cam, 199 ton bitkisel atık yağ, 17 ton atık elektrikli ve elektronik, 15 ton pil, 2 ton ilaç ve 293 ton tekstil malzemesini toplayarak geri dönüştürdü.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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