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Küçükçekmece Zabıtası’ndan Zincir Market ve Fırınlara Denetim

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla ilçede bulunan market ve fırınlara; fiyat ve gramaj denetimi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 12:29
Küçükçekmece Zabıtası’ndan Zincir Market ve Fırınlara Denetim
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Son günlerde gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışından dolayı denetimlerini sıklaştıran Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, market ve fırınlarda; fiyat tarifesi, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihlerini hakkında incelemelerde bulundu.

Özellikle gıda ürünleri incelendi 

 

Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. 

 

Denetimler, fırınlarda devam etti 

 

İnceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri markete gelerek tutanak tuttu. 

Marketlerin yanı sıra fırınlarda da kontrol yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetimlerini sürdürürken, gramaj ve fiyatlarda herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Zabıta ekipleri ilçede denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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