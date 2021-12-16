Küçükçekmece Zabıtası’ndan Zincir Market ve Fırınlara Denetim

Son günlerde gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışından dolayı denetimlerini sıklaştıran Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, market ve fırınlarda; fiyat tarifesi, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihlerini hakkında incelemelerde bulundu.

Özellikle gıda ürünleri incelendi

Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

Denetimler, fırınlarda devam etti

İnceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri markete gelerek tutanak tuttu.

Marketlerin yanı sıra fırınlarda da kontrol yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetimlerini sürdürürken, gramaj ve fiyatlarda herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Zabıta ekipleri ilçede denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)