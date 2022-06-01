Küçükçekmece Spor Festi̇vali̇, İki̇ Gün Boyunca Gençli̇ği̇n Enerji̇si̇ne Sahne Oldu

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Küçükçekmece Spor Festivali düzenlendi. 2 gün boyunca Atakent Menekşe Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, yüzlerce genç düzenlenen sportif aktivitelere katılım sağlayarak, verimli ve keyifli anlar geçirdi. Festivale katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışlar sonunda, dereceye giren gençler, Euroleague Kupası'nı kaldırmanın heyecanını yaşadı.

570 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında iki gün boyunca, plaj voleybolu, ayak tenisi ve 3*3 sokak basketbolu turnuvaları gerçekleştirildi. Toplamda 570 sporcunun katıldığı yarışlar, kıyasıya rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Festivale katılan çocuklar da slotcar ve şişme oyun alanlarında keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Başkan Çebi: Dostluğunuz ve enerjiniz hiç bitmesin

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından takdim edildi. Gençleri tebrik eden Başkan Çebi, onlara “Dostluğunuz ve enerjiniz hiç bitmesin” sözleriyle seslendi. Hatıra fotoğraflarına ise Euroleague Kupası damga vurdu. Dereceye giren gençler, kupayla hatıra fotoğrafı çektirerek, galibiyetlerinin coşkusunu yaşadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)