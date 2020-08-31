Küçükçekmece Sokakları Zafer 98. Yıl Dönümünde Al Bayraklarla Donatıldı

Zaferin yıl dönümünde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü düzenlenen resmi törenle Halkalı Meydan’daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Başkan Çebi: “ En büyük zaferimizin günüdür”

30 Ağustos’un yalnızca yıl dönümlerinde değil her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, yedi düvele karşı savaşan kahraman askerimizin, dünyanın en büyük destanına imza attığı, bitmeyen bir inadın ve sarsılmaz bir inancın buluştuğu gün, en büyük zaferimizin günüdür. Bu toprakları vatan yapan ve canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum ” dedi.

Kemal Başkan ve belediye personeli ilçedeki esnaf ve vatandaşa ziyaretlerde bulunup, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Türk bayrağı hediye etti.