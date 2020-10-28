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Küçükçekmece Sokakları O Söz İle Yankılandı: Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz

Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yılını özel basım ‘Küçükçekmece Belediye Postası’ gazetesi ile kutladı. Küçükçekmece Belediyesi’nin 28 Bin Adet bastığı gazete çocuklar tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:47
Küçükçekmece Sokakları O Söz İle Yankılandı: Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz
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Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yılına özel Küçükçekmece Belediye Postası gazetesi yayınladı. 28 bin adet basılan gazeteyi Küçükçekmeceli çocuklar ilçenin 10 farklı noktasından vatandaşlara dağıttı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur “Efendiler Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözüyle çıkan temsili tabloid gazetede, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ nin Cumhuriyet Bayramı kutlamasına ve Küçükçekmece Belediyesi’nin 29 Ekim programlarına yer verildi.

Kemal Çebi: “Bizlere Düşen Mustafa Kemal Atatürk’ün Emanetine Sahip Çıkmaktır”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Cumhuriyet Bayramı mesajında ise, “Cumhuriyet’in bir milletin inşasının, bir milletin kendine güveninin temelidir. Cumhuriyet Ulu Önder Mustafa Kemal’ in büyük eser ve emanetidir. Bize düşen bu emanete sahip çıkmaktır. Amacımız, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ülke bütünlüğünü koruyarak, milli birlik ve beraberliğe değer vererek tam bağımsız ileri toplum hedefine ulaşmaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bir çift mavi gözün ışığında, Atamızın bize çizdiği yolda, ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle işaret ettiği uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Küçükçekmece Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yapılacak. 28 Ekim’de yapılan resmi törenin ardından, 29 Ekim’de Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üstü açık otobüsle ilçeyi dolaşarak vatandaşların Cumhuriyet bayramını kutlayacak. Ayrıca 29 Ekim dolayısıyla Küçükçekmece ilçesi bayraklarla donatıldı. Küçükçekmece’deki meydanlardan Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafları ekranlara yansıtılacak. Küçükçekmece sokaklarındaki tüm billboard ve afişlerle tüm dünyaya Cumhuriyet ve birlik mesajları verilecek.

Atatürk’ün Hiç Bilinmeyen Fotoğrafları SKSM’ de

29 Ekim dolayısıyla Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek. 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e Atatürk’ün ve milli mücadelenin hiç bilinmeyen fotoğraflarının yer aldığı sergi 20 Kasım’a dek açık kalacak.

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