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Küçükçekmece Semaları Uçurtmalarla Renklendi

Küçükçekmece Belediyesi’nin YarımburgazHasanoğlu Deresi Parkı’nda gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce çocuğun ebeveynleriyle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiği şenlikte, Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçısı Irmak Arıcı konser verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 13:11
Küçükçekmece Semaları Uçurtmalarla Renklendi
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5 bin uçurtma ücretsiz dağıtıldı

Yazın son günlerini fırsat bilen Küçükçekmece Belediyesi, çocukları, gençleri ve aileleri rengârenk bir festivalde bir araya getirdi. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde kentin semaları rengârenk uçurtmalarla şenlendi. Katılımcılara 5 bine yakın ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocuklarla uçurtma atölyesinde bir araya gelerek, hem uçurtma uçurdu hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Irmak Arıcı'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler

Uçurtma yapım atölyeleri, güneş gözlemi, yüz boyama ve oyun grupları ile eğlenen çocuklar, rengârenk uçurtmaları gökyüzüne salmanın keyfini yaşadı. Uçurtma Şenliği’nde çocuklar kadar ebeveynler de keyifli vakit geçirirken, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası da ücretsiz ikramlarıyla çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı.

Irmak Arıcı’nın sahne aldığı şenlikte, sevilen sanatçı en beğenilen şarkılarını Küçükçekmeceliler için seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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