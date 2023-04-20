banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.012,34
ALTIN
1.251,10
DOLAR
19,41
STERLİN
24,13
EURO
21,26
Midenize bayram ettirmeye kalkmayın! Bayramı Sağlıklı Geçirmemiz İçin 6 Öneri !
Son Dakika
Midenize bayram ettirmeye kalkmayın! Bayramı...
Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak
Son Dakika
Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak
Memleket Partisi İstanbul'da şok istifalar...
Memleket Partisi İstanbul'da şok istifalar...
Gelecek 15 Yıl İçinde Artık Sokak İftarları Olmayacak (VİDEOLU)
Gelecek 15 Yıl İçinde Artık...

Küçükçekmece Ramazan Bayramı'na Hazır

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2023 Perşembe 12:02
Küçükçekmece Ramazan Bayramı'na Hazır
banner171

Ramazan ayının son günlerinde tüm birimleriyle bayram hazırlıklarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. İlçe genelinde de periyodik olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız veren ekipler, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Evde bakım yüzleri güldürüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmetiyle 65 yaş üstü yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel gereksinimleri dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hizmet kapsamında vatandaşlara kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriliyor.

Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazırlanıyor

Küçükçekmece’de bayram öncesi mezarlıklarda da temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların arife ve bayram günleri yapacakları kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, arefe günü boyunca kentteki 5 mezarlık için ilçe içerisinde ücretsiz servis hizmeti de sunacak. Arife günü Halkalı Marmaray, Sefaköy Metrobüs, Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Şehitlik ve mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti

Bayram arifesinde kentteki şehit aileleri de yalnız bırakılmıyor. Saha Çözüm Ekibi’nin ilçede ikamet eden şehit ailelerine ziyaretleri devam ederken, arife gününde Edirnekapı Şehitliği’nde yakınlarını ziyaret etmek isteyen aileler için ilçenin pek çok noktasından ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Başkan Kemal Çebi’den bayram mesajı

Küçükçekmece’de Ramazan Bayramı’na eksiksiz bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu Ramazan ayını, herkes için daha farklı ve buruk yaşıyoruz. Aklımız ve gönlümüz afetten etkilenen illerimiz ve hemşerilerimizin yanında. İçinde bulunduğumuz zor günleri dayanışmayla aşacağımıza ve nice bayramları hep beraber ve huzurla kutlayacağımıza sonsuz inanıyorum. Bayramlar, insani değerlerimizin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı zamanlardır. İçerisinde bulunduğumuz kritik zamanlar dolayısıyla, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün ayı Ramazan’da, bu kavramların ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm insanlığa; birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaştığımız, yan yana olmanın kıymetini anladığımız, huzurlu bir Ramazan Bayramı diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Küçükçekmece ‘Den Hatay’a Dayanışma Köprüsü
Küçükçekmece ‘Den Hatay’a Dayanışma Köprüsü
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169