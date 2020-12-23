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Küçükçekmece Prestijli Yollarla Donatılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek kentin çehresini değiştirmeye ve prestijli yollar kazandırmaya devam ediyor. İlçede son 1 yılda 61 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilerek, 71 cadde ve sokakta asfalt kaplama, 21 mahalle ve 1700 noktada asfalt yama çalışması yapıldı. Küçükçekmece’de bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 yılda toplamda 96 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçede son olarak Sakarya Caddesi yenilenerek, modern bir görünüme kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
Küçükçekmece Prestijli Yollarla Donatılıyor
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Kemal Çebi: İhtiyaç duyulan her noktada yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz

İhtiyaç duyulan her noktada asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için yol yapım, bakım, onarım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaları sık sık yerinde incelemeye de gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yol yenileme, bakım, onarım çalışmaları mevsim şartları el verdiği sürece devam edecek” diye konuştu.

Yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatları da yenileniyor

Kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen yol yapım hizmetleri kapsamında, mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak asfaltla kaplanıyor. Asfaltlama çalışmalarının akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle asfalt yollara yol çizgileri de çekilerek trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi sağlanıyor.

Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmalarını da sürdüren ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını da yenileyip, temizliklerini gerçekleştiriyor. 

Son Güncelleme: 23.12.2020 15:51
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