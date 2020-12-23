Küçükçekmece Prestijli Yollarla Donatılıyor

Kemal Çebi: İhtiyaç duyulan her noktada yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz

İhtiyaç duyulan her noktada asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için yol yapım, bakım, onarım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaları sık sık yerinde incelemeye de gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yol yenileme, bakım, onarım çalışmaları mevsim şartları el verdiği sürece devam edecek” diye konuştu.

Yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatları da yenileniyor

Kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen yol yapım hizmetleri kapsamında, mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak asfaltla kaplanıyor. Asfaltlama çalışmalarının akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle asfalt yollara yol çizgileri de çekilerek trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi sağlanıyor.

Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmalarını da sürdüren ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını da yenileyip, temizliklerini gerçekleştiriyor.