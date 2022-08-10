Küçükçekmece'nin Çehresi Hizmetle Değişti

İstanbul’da, toplu taşımaya entegre güçlü otopark altyapısı genişliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), modern şehirciliğin gerektirdiği çözümleri ve teknolojik sistemleri kullanarak yatırımlarına devam ediyor.

İBB’nin 11 bin 600 metrekarelik alanda yapımını tamamladığı her yaştan insana hitap edecek olan mega meydan projesi kapsamında; 420 araçlık otopark, oturma alanları, yeşil alanlar, kaykay pisti, masal evi, süs havuzu ve çocuk oyun parkları da yapıldı.

Küçükçekmece’nin çehresini değiştiren yatırımlardan biri de İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilmeye başlanan Küçükçekmece Cennet Meydanı Zemin Altı Otoparkı oldu. İlçede yaşanan araç park alanı yetersizliğine çözüm getiren modern otopark, iş ve alışveriş merkezlerinin yer aldığı noktada bulunuyor. Araçlarını hızlı ve kolayca park etmeye başlayan bölge esnafı ve semt sakinleri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üç katlı 420 araç kapasiteli otopark sayesinde, cadde ve ara sokaklarda düzensiz ve uygunsuz araç parklanmasının da önüne geçiliyor.

Hem İSPARK Hem Kütüphane

Otoparkları adeta bir yaşam merkezine dönüştüren İBB, İstanbullulara okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İSPARK Küçükçekmece Cennet Mahallesi Meydanı Otoparkı içerisinde kütüphane de hizmete açtı.

Modern bir şekilde tasarlanan Atilla İlhan Kütüphanesi meydanın eğitim ve kültür merkezi oldu. Kütüphanede vatandaşların özellikle de öğrencilerin faydalanabileceği binlerce eser yer alıyor. Otoparka araçlarını bırakan sürücüler ile mahalle sakinlerinin çocukları, günün her saatinde kütüphanede zaman geçirerek kitap okuyabiliyor. Ödevlerini yapabilecekleri kütüphanede, çocuklar satranç oynayarak da vakitlerini değerlendirebiliyor.