Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor

Sahte, Suyu Bulandıran Şey, Alçalma gibi eserleriyle günümüzün popüler yazarlarından olan Mehmet Erte, sanat, editörlük ve yayıncılık üzerine bilgi ve deneyimlerini yaratıcı yazarlık atölyesinde Küçükçekmecelilerle paylaşacak.

Katılım 20 kişiyle sınırlı



19 Eylül'de başlayacak ve dört hafta boyunca devam edecek atölyede yazar, "Postmodern doğdu diye modern öldü mü?", "Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye cinayet işlenir mi?”, “Kurmaca karakterler için gözyaşı dökebilir miyiz?” gibi başlıklarla kurmacanın temel kavramlarını, katılımcılarla disiplinlerarası ilişki içinde tartışarak, sanatın öyküsüyle birlikte ele alacak.



Son başvuru 17 Eylül

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek atölyeye başvurular, 444 43 60/8985 numaralı telefondan gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 17 Eylül olan atölye, pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uygun olarak 20 kişiyle gerçekleştirilecek. Yazarlık atölyeleri, alanında tanınmış yazarların katılımıyla yıl boyunca devam edecek.



Atölye programı



19 Eylül Cumartesi

Saat 17.oo – 19.oo Postmodern doğdu diye modern öldü mü?

Özgün bir sanata gerçekten hazır mıyız? / Deneyselin geleneği



26 Eylül Cumartesi

Saat 17.oo – 19.oo Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye cinayet işlenir mi?

Kurmacanın matematiği: Sözleşme, olay örgüsü, çatışma, vd.



03 Ekim Cumartesi

Saat 17.oo – 19.oo Kurmaca karakterler için gözyaşı dökebilir miyiz?

Özdeşleşme sorunu / Karaktere dair mitler / Gerçek karakterler ile kurmaca karakterler arasındaki farklar / Yazarın ölümü, anlatıcının doğuşu



10 Ekim Cumartesi

Saat 17.oo – 19.oo Hasta olarak yazar, hastalık belirtisi olarak edebiyat

Etkin okuma / Psikanalitik okuma / Metin çözümlemesi