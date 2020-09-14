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Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, yazıya gönül veren ve kendini ifade etmekte kaleminin mucizesine inanan edebiyat tutkunlarını, Halkalı Çamlık'taki Millet Kütüphanesi'nde Varlık Dergisi Editörü Şair ve Yazar Mehmet Erte ile “Kurmacanın Doğası” Yazarlık Atölyesi'nde bir araya getiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor
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Sahte, Suyu Bulandıran Şey, Alçalma gibi eserleriyle günümüzün popüler yazarlarından olan Mehmet Erte, sanat, editörlük ve yayıncılık üzerine bilgi ve deneyimlerini yaratıcı yazarlık atölyesinde Küçükçekmecelilerle paylaşacak.

Katılım 20 kişiyle sınırlı 

19 Eylül'de başlayacak ve dört hafta boyunca devam edecek atölyede yazar,  "Postmodern doğdu diye modern öldü mü?", "Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye cinayet işlenir mi?”, “Kurmaca karakterler için gözyaşı dökebilir miyiz?” gibi başlıklarla kurmacanın temel kavramlarını, katılımcılarla disiplinlerarası ilişki içinde tartışarak, sanatın öyküsüyle birlikte ele alacak.

Son başvuru 17 Eylül

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek atölyeye başvurular, 444 43 60/8985 numaralı telefondan gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 17 Eylül olan atölye, pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uygun olarak 20 kişiyle gerçekleştirilecek. Yazarlık atölyeleri, alanında tanınmış yazarların katılımıyla yıl boyunca devam edecek.


Atölye programı


19 Eylül Cumartesi
Saat  17.oo – 19.oo Postmodern doğdu diye modern öldü mü?
Özgün bir sanata gerçekten hazır mıyız? / Deneyselin geleneği

26 Eylül Cumartesi
Saat  17.oo – 19.oo Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye cinayet işlenir mi?
Kurmacanın matematiği: Sözleşme, olay örgüsü, çatışma, vd.

03 Ekim Cumartesi
Saat  17.oo – 19.oo Kurmaca karakterler için gözyaşı dökebilir miyiz?
Özdeşleşme sorunu / Karaktere dair mitler / Gerçek karakterler ile kurmaca karakterler arasındaki farklar / Yazarın ölümü, anlatıcının doğuşu

10 Ekim Cumartesi
Saat  17.oo – 19.oo Hasta olarak yazar, hastalık belirtisi olarak edebiyat
Etkin okuma / Psikanalitik okuma / Metin çözümlemesi

 

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