Küçükçekmece Kurban Satış Alanı Bayrama Hazır

Pandemi tedbirleri uygulanacak

Normal koşullarda 90 adet çadır kapasiteli bir alan olmasına karşılık pandemi tedbirleri kapsamında 50 adet çadırla sınırlandırılan Küçükçekmece Belediyesi Kurban Satış Alanı’nda pandemi tedbirleri uygulanacak. Alana giriş kısmında vatandaşlara ateş ölçümü, maske dağıtımı ve HES kodu sorgulaması yapılarak, pazarın uygun yerleri bilgilendirme afişleriyle donatılacak.

İlaçlama ve dezenfeksiyon hız kesmeyecek

Kurban Satış Pazarı’nda Anadolu’nun dört bir yanından gelen kurbanlıklar yerini aldı. Belediye ekipleri vatandaşların alışverişi sırasında alanı denetleyerek, kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin vermeyecek.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için Küçükçekmece Belediyesi ekipleri görev başında olacak. Çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemleri alan belediye ekipleri, alandaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)