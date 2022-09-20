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Küçükçekmece Gölü’nde En Güzel Şarkılar“Zafer Ve Barış” İçin Söylendi

Küçükçekmece’De Zafer Ve Barış Konserlerine Büyük İlgi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 10:18
Küçükçekmece Gölü’nde En Güzel Şarkılar“Zafer Ve Barış” İçin Söylendi
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Küçükçekmece Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Zafer ve Barış’ Konserleri, renkli ve coşku dolu görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçılar Suzan Kardeş, Rumeli Orhan-Kemal, Zeynep Başkan ve Mikail Aslan’ın sahne aldığı Küçükçekmece Gölü Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserlere, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Üç gün boyunca en güzel şarkılar zafer ve barış için söylendi

Üç gün boyunca devam eden Zafer ve Barış konserlerinin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçılar Suzan Kardeş ve Rumeli Orhan Kemal, şarkılarıyla gölde Balkan rüzgârı estirdi. Göçmen vatandaşların yoğun katılım sağladığı konserde, Küçükçekmeceliler hem oynadı hem de Balkan müziğine doydu.

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Zeynep Başkan konserlerin ikinci gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zeynep Başkan, güçlü yorumu ve seslendirdiği türkülerle sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Horon ve yöresel oyunlarla eğlenen vatandaşlar, Başkan’ın söylediği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserlerin son gününde ise farklı kültürlerin ve dillerin de türkülerine getirdiği yorumla tanınan sevilen sanatçı Mikail Aslan sahne aldı. Anadolu’nun birçok kadim dilinden şarkılar ve türküleri müzikseverlerle buluşturan sanatçı sahne performansıyla tam not aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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