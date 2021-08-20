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Küçükçekmece'den Şehrin Ortasında Organik Tarım Fırsatı

Kalabalık, betonlaşma ve şehir karmaşası… Taşı toprağı altın denilen İstanbul, hızla taşı toprağı beton bir şehre dönüşürken Küçükçekmece Belediyesi, şehir hayatı ve pandemi stresinden bir nebze olsun uzaklaşmak isteyenlere kentin ortasındaki hobi bahçesinde organik tarım yapma imkânı sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 10:46
Küçükçekmece'den Şehrin Ortasında Organik Tarım Fırsatı
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Atakent Mahallesi’nde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın huzurunu yaşayan Küçükçekmeceliler, bahçelerinden domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü kendi elleriyle ekip toplamanın keyfini de sürüyor.

Parsel sahipleri kura ile belirleniyor

Şehrin ortasında kalan ve yeşilliği ile mest eden Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçeleri'nin 268 parselinin, 11 parseli engelli vatandaşlara, 17 parseli ise şehit ve gazi yakınlarına veriliyor. Parsellerin sahipleri, her yıl Küçükçekmece Belediyesi’nin şeffaf belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği kura sistemi ile belirleniyor.

Erdinç Şamoğlu: Tatile bile gitsem aklım burda kalıyor

  1. bahçeyle ilgilenmeyi sevdiklerini söyleyen emekli gazeteci Erdinç Şamoğlu, “Burada çok mutluyum aklınıza gelebilecek her şeyi yetiştiriyorum. Ben sabah 11.00'de geliyorum gece 23.00'de gidiyorum. Hastalık veya başka bir sebep yoksa her gün geliyorum. Bir tatile gitsem bile aklım burada kalıyor. Sonra 3-5 gün tatilde kalıyorum. 15 gün burada kalıyorum. Bahçeyi bırakamıyorum, deşarj oluyorum, koronavirüsten de uzak kalıyorum. Bahçede uğraşınca mutluluğun hazzına ulaşıyorum. İki tane torunum var, onlarla beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'de hava, toprak, su çok güzel”

30 yıl önce Türkiye’ye yerleşen ve Küçükçekmece’de ikamet eden Jıa hua Zhao, bahçeyle uğraşmayı çok sevdiğini belirterek, “30 yıl önce Çin'den geldik. Türkiye'de hava, toprak, su çok güzel. Biz bu tohumları Çin'den getirdik. Çok değişik çeşitler bulunuyor. Türkiye'de Ege'deki fasulyeden farklı olarak bizim fasulye daha etli ve uzun. Arkada değişik ve çok büyük bir kabak var. Eşim ile beraber her gün bahçeye gelip beraber uğraşıyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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