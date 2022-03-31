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Küçükçekmece'den Kadınlara İlham Veren Proje Eki̇p İlk İşletmesi̇ni̇ Açtı!

JANA Sosyal Girişim ortaklığı ile hayata geçirilen, Dünya Bankası ve GIZ'in hibe desteğini alan S. S. Etkin Kadın İş Platformu (EKİP)Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Küçükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle ilk işletmesini açtı. Dayanışma ekonomisinin kalıcı olmasının ön koşulu sürecini tamamlayan EKİP kadınları, kooperatifleşme ile birlikte ekonomik ve sosyal yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirdi. Hibe desteğiyle açılan Lagün Kafe’de Türk vatandaşı ve mülteci kadınlardan oluşan 31 kadın iş sahibi oldu. Kafenin farklı alanlarında çalışan kadınlar, istihdama katılarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi’nde  Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin  açılışını yaptığı kafeye belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, kadın kolları, sivil toplum kurumları ve Küçükçekmeceliler katıldı. Oyuncu, sunucu ve sağlıklı yaşam koçu Açelya Akkoyun da açılışa katılarak,  kadınların sevincine ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 12:31
Küçükçekmece'den Kadınlara İlham Veren Proje Eki̇p İlk İşletmesi̇ni̇ Açtı!
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Başkan Kemal Çebi: Kadınlara hizmet anlayışımız var

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kadınların iş gücüne katılımı, kendi sosyo-ekonomik durumlarını geliştirecek, toplumda etki yaratacak değişim için çalışıyor, onları dinleyerek, ihtiyaç ve önceliklerine göre projelerimizi hayata geçiriyoruz.  2020 yılında kuruluşu ile ilgili çalışmalarına başladığımız Etkin Kadın İş Platformu Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kısa adıyla EKİP’in sadece İstanbul değil, Türkiye için örnek bir dayanışma ekonomisi modeli olacağına inanıyorum.  Kadınlara sosyal ve ekonomik etkinliklerini artırmak için alan yaratan kooperatifler kadınların güçlenmesi ve kalkınması için son derece önemlidir. Kooperatiflerin en büyük sorunlarından biri kurulduktan sonraki yönetim süreçleri olmuştur. Finanstan, e-ticarete, üretimden, tanıtıma birçok konuda aldıkları eğitimlerle geçen iki yıl sonunda EKİP bugün; piyasada rekabet gücü olan, kooperatif prensiplerini kullanarak ekonomik özgürlüğü elde eden, çalışan “gerçek üreticiler” olarak karşımızdalar. EKİP’in ilk iktisadi işletmesi olan Küçükçekmece LAGÜN Cafe ve Restorant ile bir çok kadına ilham olacağına inanıyorum” diye konuştu.

 Şeyma Gökbayrak: Şubeleşmek istiyoruz

İlerleyen zamanlarda şubeleşmek istediklerini ve işin aile ekonomisine katkı sağladığını anlatan Mutfak Şefi Şeyma Gökbayrak, "12 yıldır aşçılık yapıyorum, şuan EKİP'le beraber çalışıyorum. Küçükçekmece Belediyesi ile beraber kafemizi açıyoruz. Biz toplamda 31 üyeyiz, 15 Türk, 21 Suriyeli mülteci kadınımız var. 15 kadın aktif olarak çalışıyor, 10 tane Suriyeli kadın ise Türkçe dersi alıyor. Eğitimleri bittikten sonra bizimle beraber çalışacaklar. Kendi paket ürünleri, salatımızı ve kafe kısmını yöneteceğiz. Catering işiyle devam ediyoruz bir yanda. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Yerimizi istihdam etti, elektrik, su ve doğalgazımızı karşılama noktasında yardımcı oluyorlar. Kadınlar ailelerine eşlerine destek olmaları için günlük ücretlendirme yaparak, yaptığımız gıda ve ürünlerden evlerine götürerek destek sağlıyor" dedi.

Rahda Hicazi: Vücudun neye ihtiyacı varsa onu üretiyoruz

Kafede gıda mühendisi olarak çalışan Suriyeli Rahda Hicazi, "Ben gıda mühendisiyim, burası sağlıklı bir yer. İnşallah herkesin sağlıklı bir yemek alışkanlığı olacak. En önemlisi vücudun neye ihtiyacı varsa onu burada yapıyoruz. Burası tamamen kadınlardan oluşuyor. Hepimiz burada çalışarak, aileye katkı ve destek veriyoruz" diye anlattı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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