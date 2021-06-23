Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1417
ALTIN
494.168
DOLAR
8.6184
STERLİN
12.0291
EURO
10.2891
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Son Dakika
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla...
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesi: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den...
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu ‘Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya?’  
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu...
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil...

Küçükçekmece'de Yaz Konserleri Başlıyor

Pandemi boyunca etkinliklerine online devam eden Küçükçekmece Belediyesi, kontrollü normalleşmenin ardından kültür-sanat etkinliklerini açık havaya taşıyor. Çok özlenen ve heyecanla beklenen açık hava konserleri Küçükçekmece’de başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2021 Çarşamba 10:30
Küçükçekmece'de Yaz Konserleri Başlıyor
banner171

Açıkhava konserlerinin ilk konuğu Anıl Piyancı

İlçenin 9 farklı noktasında 9 ünlü isimle gerçekleşecek konserler serisinin ilk konuğu Rap müziğin sevilen ismi Anıl Piyancı olacak. Halkalı’daki Nurettin Şen Parkı’nda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte Piyancı, aylar sonra İstanbul’daki ilk sahnesinde Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Yaz boyunca devam edecek

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarına açık hava konserleriyle merhaba diyor. Selçuklu Parkı Amfi Tiyatro, Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi Yanı, Fevzi Çakmak Meydanı, Cennet Kültür Merkezi Otopark Alanı ve Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konserler serisi ilçede Temmuz ve Ağustos aylarında da devam edecek. Açık hava konserleri, pandemi tedbirleri çerçevesinde HES Kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kontrolleri eşliğinde yapılacak.

Birbirinden ünlü isimler sahne alacak

Uzun bir pandemi sürecinin ardından Açık hava konserlerinde Küçükçekmecelilerle buluşacak olan birbirinden ünlü isimler, Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Zeynep Bakşi Karatağ, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel yaz konserleriyle Küçükçekmecelileri müziğe doyuracak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HÜNERLİ KADINLARDAN EL EMEĞİ SERGİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HÜNERLİ KADINLARDAN EL EMEĞİ SERGİSİ
Küçükçekmeceliler Güne Sporla Başlıyor
Küçükçekmeceliler Güne Sporla Başlıyor
Küçükçekmece de Sivil Savunma Ekiplerine Antalya'da Bröveli Dalgıçlık Eğitimi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Dalış Eğitimi
Küçükçekmece de Sivil Savunma Ekiplerine Antalya'da Bröveli Dalgıçlık Eğitimi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Dalış Eğitimi
Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, Ödüle Doymuyor
Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, Ödüle Doymuyor
KÜÇÜKÇEKMECENİN RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ
KÜÇÜKÇEKMECENİN RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169