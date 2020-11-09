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Küçükçekmece'de Sosyal Mesafeli Ayak Tenisi Turnuvası

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen ve 32 ayrı takımın yarıştığı müsabakanın şampiyonu İstanbul Trabzonspor oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 11:12
Küçükçekmece'de Sosyal Mesafeli Ayak Tenisi Turnuvası
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Aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında ilçede mücadele eden U-16-U-17 amatör futbolcuların oluşturduğu takımlarla Küçükçekmece’de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde, sahalardan uzak kalan sporcuların birbirlerine temas etmeden sportif etkinliklerine katılmaları için gerçekleştirildi.

 

Turnuvaya 24 ayrı futbol kulübünden 32 ayrı takım katıldı. Her takım 3 as 1 yedek oyuncularla mücadele etti. 128 sporcunun katıldığı ayak tenisi turnuvasında toplamda 32 maç yapıldı. Yapılan maçların ardından finalde İfa Spor ile İstanbul Trabzon karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu 2-1'lik skorla kazanan İstanbul Trabzon oldu.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi ve protokol üyeleri, düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Kazanan takım oyuncuları turnuva sonunda kupayı kaldırırken, büyük sevinç yaşadı.

 

Turnuvada Dereceye Giren Takımlar

 

1-      İstanbul Trabzon Spor (B)

 

2-      İfa Spor

 

3-      İstanbul Demir Spor

 

4-      İstanbul Trabzon Spor (A)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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