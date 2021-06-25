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Küçükçekmece'de Sıfır Atık Kampanyası Başladı: ''Yenimahalle Sıfır Atık İle Yenilenecek''

Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında pilot bölge seçilen Yenimahalle sakinlerine belediyenin saha ekipleri tarafından geri dönüşüm için bilgilendirmeler yapılarak, kapı kapı poşet dağıtıldı. Projeyle geri dönüşüme girebilecek atıklar bu poşetlere konulacak ve belediye ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak toplanacak. ‘Sürdürülebilir bir yaşam, daha temiz bir kent için atıklarınıza talibiz’ sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 10:43
Küçükçekmece'de Sıfır Atık Kampanyası Başladı: ''Yenimahalle Sıfır Atık İle Yenilenecek''
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İlçe genelinde uygulanacak

Proje hakkında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Aylin Özgül, “Küçükçekmece Belediyesi olarak Yeni Mahalle’yi pilot bölge olarak seçtik. Ve burada haftada bir gün vatandaşlarımızın evlerinden ambalaj atıklarını kapıdan toplama yapacağız. Bu proje kapsamındaki arkadaşlarımız tek tek vatandaşlara poşet dağıtıp bilgilendirme yapmaktadır. ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için başlattığımız bir kampanya. İlk hedefimiz Yeni Mahalle daha sonra tüm Küçükçekmece’de uygulamayı düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Mahalle sakinleri ve esnaftan ilgi gördü

Proje hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan Süleyman Kılıç, “Her bir parça geri dönüşüme döndüğü için bir ekonomik değeri olacaktır. Bence çok güzel bir proje, çok teşekkür ediyorum düşünenlere ve başlatanlara” dedi. Çevre esnafı ise projenin geri dönüşüme önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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