banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1378.76
ALTIN
507.49
DOLAR
8.6974
STERLİN
11.9987
EURO
10.3136
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre İçin İş Birliği
 Avcılar Belediyesi Ve  Tema'dan  Çevre...
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
Muazzez (Akgül)Dinç Hakka Yürüdü
Ankara'daki siyasi gerginlik yerele kadar indi...
Ankara'daki siyasi gerginlik yerele kadar...
Ali Babacan’dan Erdoğan 'a ‘Depo Fulleme’ Yanıtı
Ali Babacan’dan Erdoğan 'a ‘Depo...

Küçükçekmece'de Öğrencilere Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:01
Küçükçekmece'de Öğrencilere Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti
banner171

Küçükçekmece Belediyesi, pandemi sebebiyle sıradışı bir eğitim ve sınav süreci geçiren öğrencilere, Liselere Giriş Sınavı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. İlçedeki 9 ayrı noktada alanında uzman rehber öğretmenlerle gerçekleşen danışmanlık hizmeti, 14 Temmuz’a dek Küçükçekmece’de devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüsetin Çetiner

14 Temmuz’a kadar devam edecek, başvurular online yapılıyor

Liselere girişte tercih yapmak isteyen öğrenciler, Armoni Park, Arena park, RAM(Rehberlik Araştırma Merkezi), Cennet Bilgi Evi, Halkalı Bilgi Evi, Sefaköy Bilgi Evi, Kanarya Bilgi Evi, İkitelli Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi’nde 11.00-19.00 saatleri arasında danışmanlarla bir araya geliyor.

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen Danışmanlık Hizmeti, öğrencilerden de büyük ilgi görüyor. Pandemi koşullarına uygun verilen danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, https://kucukcekmece.istanbul/lgstercih/ adresinden online randevu almaları gerekiyor. Danışmanlık hizmetinden öğrencilerin yanı sıra ebeveynler de yararlanabilir.

Öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalı

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapması gerektiğini ifade eden Rehber Öğretmen Zekiye Öztekin Korkmaz, “Öğrenciler ilk önce ilgi ve yeteneklerine göre hangi okul türünün onlar için uygun olduğunu anlamalılar. Gözü kapalı salt Anadolu Lisesi tercihi yapan öğrencilerde genellikle okul sürecinde sıkıntılar yaşıyoruz. İstediğiniz mesleğe Anadolu Meslek Lisesi’nden ulaşabiliyorken, Anadolu Lisesi tercih edildiğinde üniversite sınavında başarılı olamayabiliyorlar. Bu kez öğrencinin elinde hiçbir imkan kalmıyor. Biz burada ilk önce öğrencilere kendileri hakkında konuşarak farkındalık sağlamaya çalışıyoruz” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Gökçe Ak: Tüm sorularıma cevap aldım

Danışmanlık hizmetinden yararlanan Gökçe Ak, rehber öğretmenlerle yaptığı görüşmenin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, “ Tüm sorularıma cevap aldım. Çok verimli bir görüşmeydi. Tekrar öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz. Bize bu hizmeti ücretsiz sağlayan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Kızının lise tercihi ile ilgili olarak Rehber öğretmenlerle görüşen Yıldız Geçer ise “Belediyenin böyle bir hizmet vermesi hem ücretsiz hem güvenilir olması açısından çok faydalı. Sonuçta bazı kimlik bilgilerimizi danışmanlarla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Çok yardımcı oluyorlar. Küçükçekmece Belediyesi’ne bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Spor Liselerine Hazırlık Kursu
Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Spor Liselerine Hazırlık Kursu
Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'dan Müzik Ziyafeti
Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'dan Müzik Ziyafeti
Tuna Nehri'nin Bir Asırlık Fotoğrafları AKSM’de
Tuna Nehri'nin Bir Asırlık Fotoğrafları AKSM’de
Pandemiden İz'ler CKSM’de
Pandemiden İz'ler CKSM’de
Barış Kerim Cesur'un Kadrajından “Memleketimden İnsan Manzaraları''
Barış Kerim Cesur'un Kadrajından “Memleketimden İnsan Manzaraları''

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169