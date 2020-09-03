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Küçükçekmece'de Koronavirüse Geçit Yok

Küçükçekmece Belediyesi, COVİD 19 ile mücadele kapsamında ilçenin her noktasında ve özellikle halka açık alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlik ve gayretle sürdürüyor. Ağustos ayı boyunca kentin 1120 cadde ve sokağında temizlik çalışmaları devam ederken, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara 650 kg dezenfektanın da dağıtımı gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 12:16
Küçükçekmece'de Koronavirüse Geçit Yok
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Kemal Çebi: Sosyal yardım, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Koronavirüs ile mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları sosyal alanların dezenfekte işlemlerine ağırlık veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için sosyal yardım, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerimizi geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Virüs bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Artan vaka sayıları karşısında Küçükçekmecelilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphem yok. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

Sosyal yardımda özverili hizmet

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Ağustos ayında çağrı merkezine gelen 21 bin 931 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi. İhtiyaç sahibi 2099 vatandaşa gıda kolisi teslim edilirken, 29 bin 664 vatandaşa ise sıcak yemek ulaştırıldı.

Kamusal alanlara öncelik

Kamu sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını artıran Küçükçekmece Belediyesi, kamuya ait 26 binanın ve 112 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 149 bin 160 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi.

Larva ile mücadele sürüyor

255 özel mülkün ise gelen talepler üzerine dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Öte yandan İlçede sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve larvalara karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 2966 adreste larva ilaçlama çalışması yapılarak,  kara sinek, sivrisenek ve diğer haşerelerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi ve gelecek olan kötü kokuların önlenmesi amaçlanıyor.

Ağustos ayı boyunca yapılan pandemiyle mücadele çalışmaları;

21931 çağrı,

2099 koli gıda yardımı,

29664 porsiyon Yemek

255 özel mülk dezenfeksiyonu,

1120 sokak temizliği,

26 kamu binası temizliği,

112 ibadethane temizliği,

149160 tek kullanımlık seccade dağıtımı,

149750 maske dağıtımı,

650 litre dezenfektan dağıtımı,

2966 adreste kaynak kurutma.

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