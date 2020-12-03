Küçükçekmece'de Koronavirüs Önlemleri Artarak Devam Ediyor

Sosyal yardımlar hız kesmiyor

Küçükçekmece Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında evde kendi yemeğini pişiremeyen hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için belediye mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanan 36 bin 452 porsiyon yemek ve 1790 gıda kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. 8 bin 590 aileye ise eşya yardımı yapıldı.

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Kasım ayında çağrı merkezine gelen 22 bin 466 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi.

Kamu sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, kamuya ait 31 bina, 8 pazar yeri, ilçe genelindeki 1097 sokak ve 73 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 113 bin 180 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi. 1870 özel mülkün dezenfeksiyonu da vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kasım ayı boyunca yapılan pandemiyle mücadele çalışmaları;

22466 çağrıya cevap,

1790 koli gıda yardımı,

36452 porsiyon sıcak yemek,

1870 özel mülk dezenfeksiyonu,

1097 sokak temizliği,

31 kamu binası temizliği,

73 ibadethane temizliği,

113180 tek kullanımlık seccade dağıtımı,

8 Pazar yeri temizliği,

1158 konteyner bakım onarım,

8590 parça eşya yardımı,

93 kaynak kurutma.