Küçükçekmece'de Koronavirüs Mücadelesi Kesintisiz Sürüyor

Kamusal alanlarda dezenfeksiyon sürüyor

Halkın en çok kullandığı alanlar, toplu ulaşım durakları, kamu kurumları, camiler, hastaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, berber ile kuaförler ve parklarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemleri ile kapalı alanlarda da hijyen çalışmasını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki 316 sokak ve cadde ile 822 konteyner dezenfeksiyonu da gerçekleştirildi.

Koronavirüsle mücadelede örnek adımlar atılıyor

Pandemi süreci boyunca özverili bir çalışma örneği sergileyerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmayan İletişim Merkezi ekipleri, Ocak ayında 18 bin 139 çağrı yanıtlayarak gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

İlçedeki camilerde 220 bin 480 adet tek kişilik seccade dağıtımı gerçekleştirilirken, 185 ibadethanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokaktaki can dostları da unutmayan belediye ekipleri, 2 bin 382 can dostun aşısını tamamlayarak, 2 bin 482 sokak hayvanının da tedavilerini tamamladı.

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları hayata bağlayan Küçükçekmece Belediyesi, Ocak ayında 126 hastaya ambulans hizmeti verdi. 171 vatandaş ise belediyenin sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalandı.

Ocak ayı boyunca yapılan pandemi ile mücadele çalışmaları;

* 18139 ÇAĞRI

* 2072 KOLİ GIDA YARDIMI

* 37170 PORSİYON SICAK YEMEK

* 8828 PARÇA KIYAFET YARDIMI

* 316 CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİ

* 822 KONTEYNER BAKIM - ONARIM

* 127 ÖZEL MÜLK İLAÇLAMA ( Covid-19)

* 2382 CAN DOSTUMUZA YAPILAN AŞI

* 2482 CAN DOSTUMUZA YAPILAN TEDAVİ

* 199 KAYNAK KURUTMA

* 185 İBADETHANE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

* 36 KAMU KURUM TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

* 126 AMBULANS HİZMETİ

* 171 DİYETİSYEN HİZMETİ

* 220480 TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITIMI