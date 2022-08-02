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Küçükçekmece'de Kaliteli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürüyor

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülere güvenli sürüş imkânı sunmayı ve kente prestijli yollar kazandırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçede son 3 yılda 107.775 ton asfalt İle 93.554 metre yolu yenilerken, 62.375 ton asfalt ile 260.000 m² alanda lokal asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2022 Salı 17:23
Küçükçekmece'de Kaliteli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürüyor
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Başkan Kemal Çebi: Küçükçekmece’de kaliteli yol ağları ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaptığımız yatırımlarla bu kentin çehresini değiştirmeyi ve kentlinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Komşularımızın modern, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum. Çalışmaları sık sık yerinde incelemeye de gayret gösteriyorum. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yol yenileme, bakım, onarım çalışmaları mevsim şartları el verdiği sürece devam edecek” diye konuştu.

Yol çizgileri ile araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanıyor

Kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen yol yapım hizmetleri kapsamında, mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak asfaltla kaplanıyor. Üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve yollarda asfaltlama çalışmalarının akabinde yollara yol çizgileri de çekilerek araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanıyor. Kent genelinde son 3 yılda 56 bin metre yol çizgisi çalışması gerçekleştirildi.

İhtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve onarım çalışmaları devam edecek

Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmalarını da sürdüren ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını da yenileyip, temizliklerini gerçekleştiriyor. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde, zemin kaldırma, zemin düzeltme, asfalt serimi, kaldırım onarım ve yenileme, park yeri ve trafik işaretlemeleri, dubalama, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi hizmetlerine ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA


 

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