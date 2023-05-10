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Küçükçekmece'de Halk Oyunları Festivali'ne Büyük İlgi

Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Halk Oyunları Festivali’nde seyirciden tam not aldı. 2 gün boyunca süren festivalde, 7’den 70’e her yaş grubundan 800’e yakın öğrenci; romandan, modern dansa, ritimden, Karadeniz yöresine pek çok farklı yörede halk oyunlarını sahneledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:41
Küçükçekmece'de Halk Oyunları Festivali'ne Büyük İlgi
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Küçükçekmece Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Halk Oyunları Festivali’nde seyirciden tam not aldı. 2 gün boyunca süren festivalde, 7’den 70’e her yaş grubundan 800’e yakın öğrenci;  romandan, modern dansa, ritimden, Karadeniz yöresine pek çok farklı yörede halk oyunlarını sahneledi.

Bir kültür hazinesi olan halk danslarını herkese sevdirmek ve nesilden nesile aktarmayı amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisine, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.

Güney Özkılınç: Bu büyük ailenin her ferdini tebrik ediyorum

Festivali izleyen Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “2020 yılında kurulan Halk Dansları Topluluğumuz, alanında uzman 7 eğitmen ve 1520 öğrenci ile çalışmalarını sürdürüyor.  10 farklı yörede çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan her yaş grubu halk dansları gönüllüsü, ücretsiz bir şekilde Cennet, Sefaköy ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alıyor. Bu büyük ailenin her ferdini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel ekip, Küçükçekmecemizi yalnızca yerelde değil, uluslararası organizasyonlarda da başarıyla temsil edecekler” diye konuştu.

Başvurular Kültür Merkezlerine yapılıyor

Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Volkan Ülker de ‘Yetenekli miyim, değil miyim?’ diye düşünmeyin. Otokontrolünü sağlayan, duyusunda herhangi bir problem olmayan herkes bu eğitimlere katılabilir” diyerek,  7’den 70’e herkesi dans etmeye davet etti.

Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na katılmak isteyenler başvurularını kültür merkezlerinin öğrenci işleri bölümünden ya da www.kucukcekmece.bel.tr adresinden gerçekleştirebilir. 

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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