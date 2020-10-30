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Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları Küçükçekmece’de renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin dört bir yanı al bayrak ve Atatürk görselleriyle donatılırken, Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu evlere taşıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 09:20
Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı
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Etkinlikler 28 Ekim’de Halkalı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu evlere taşıdı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi üstü açık otobüs ile ilçeyi dolaşarak halkı selamladı ve vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Kemal Çebi: Cumhuriyet; özgürlüktür, hürriyettir

Bando takımı milli marşlarla ilçenin cadde ve sokaklarını 4 otobüsle dolaşarak konser verdi. Al bayraklarla donatılan Küçükçekmece caddelerinde; marşlara vatandaşların bayraklarla ve alkışlarla eşlik etmesiyle Cumhuriyet Bayramı şenlik havasında kutlandı.

Belediye Başkanı Kemal Çebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Bir ulus düşünün ki tam bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden canını feda etmiş. Bir lider düşünün ki ulusunun bağımsızlığı uğruna göğsünü siper etmiş. Bugün eğer özgürsek vatan toprağında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağanı Cumhuriyet sayesindedir. Bağımsızlığımızın bayramı Cumhuriyetimizin 97. yaş gününü kutlar sizlere saygı ve selamlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece’den tüm dünyaya birlik mesajları

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yılına özel olarak ilçedeki cadde ve sokaklarda billboard ve afişlerle birlik ve beraberlik mesajları yayınladı. Afişlerde “Cumhuriyet Sayesinde Birlikteyiz” temalı görsellere yer verildi. İlçede başta belediye hizmet binası olmak üzere kent merkezindeki tüm caddeler Türk Bayrakları ile süslendi. Öte yandan Küçükçekmece Meydan, Kirazlı Sokak ve Hürriyet Caddesi’nde Atatürk ve Türk Bayrağı görsellerinden oluşan ışıklandırma çalışmaları, muhteşem görüntülere sahne oldu. Birçok cadde ve sokakta gerçekleşen çalışmalar ise ilçe halkının beğenisini kazandı.

İkizlerden Cumhuriyet Dinletisi

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinden ikiz kardeşler Hayat Şayir ve Doğa Şayir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Akademi’de mini bir konser verdi. Biri sağ diğeri sol elini kullanan ikiz yetenekler, eserleri aynı piyanoda icra etti. Mozart’ın Türk Marşı’nı çalan 16 yaşındaki piyanistlerin performansı izleyenlerden tam not aldı.

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