Küçükçekmece'de COVİD Önlemleri Hız Kesmiyor

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KORONAVİRÜS’E KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLERİ SÜRDÜRÜYOR

İlçe genelinde Temmuz ayı boyunca özel mülk, sokak, kamu binaları, pazar yerleri ve ibadethaneler dezenfekte edilerek, kurban satış yerlerinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Binlerce kişiye sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı da gerçekleştirilirken, havaların iyice ısınmasıyla artan böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da artırıldı.

Küçükçekmece Belediyesi’nden Maske ve Dezenfektan Dağıtımı

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda da ilçede sıkı önlemler alındı. Bayram süresince kurban satış yerlerinde denetimler devam etti, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılarak halk sağlığı korundu. Ayrıca böcek ve haşereler için ilaçlama çalışmaları da devam etti.

35 Bin Kişiye Sıcak Yemek ve Gıda Kolisi Yardımı

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından Temmuz ayında vatandaşlara 4 bin 573 koli gıda yardımı yapılırken 30 bin 814 sıcak porsiyon yemek dağıtıldı. Küçükçekmece Belediyesi Aşevi tarafından hijyenik koşullarda yapılan yemekler ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırıldı.

25 Bin 105 Çağrıya Cevap Verildi

Vatandaşların istek ve şikayetlerine anında ve uğraştırmadan çözüm üretmek için faaliyet gösteren Küçükçekmece Belediyesi Çağrı Merkezi, Temmuz ayı boyunca 25 bin 105 kişinin çağrısını yanıtladı.

Temmuz Ayı Boyunca Yapılan Çalışmalar;

25 105 Çağrı,

4573 Koli Gıda Yardımı,

30814 Porsiyon Yemek,

36 Özel Mülk Dezenfektasyonu,

1285 Sokak Temizliği,

24 Kamu Binası Temizliği,

15 Pazar Yeri Temizliği,

23 İbadethane Temizliği,

3498 Kaynak Kurutma gerçekleştirildi.