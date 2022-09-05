Küçükçekmece'de 193 Okul Yeni Döneme Hazır

Eğitime olan katkısını faaliyetleriyle her fırsatta ortaya koyan Küçükçekmece Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda temizlik ve dezenfeksiyon geleneğini bozmadı. Yürütülen çalışmalarla, 12 Eylül’de açılması planlanan okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.

Başkan Kemal Çebi: Eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz

Çocuklarda sağlığın ve eğitimdeki başarının önemli belirleyicilerinden olan hijyeni çok önemsediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim -öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Kentteki 193 okul, yeni döneme hazırlanıyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki okullarda genel temizlik yapılırken, sınıflar dezenfektanlarla dip-köşe temizleniyor. Okul bahçeleri sabunlu sularla yıkanırken, çevre düzenlemeleri ve çim biçme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ihtiyacı olan okullarda tadilat, bakım ve onarım işleri yapılıyor.