Küçükçekmece'de 100. Yıl Coşkuyla Kutlandı

Küçükçekmece sokakları doldu, taştı

Zafer Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde Halkalı’daki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Akşam saatlerinde ise Cennet Meydanı’ndan başlayan Zafer Kortejine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan ve binlerce vatandaş al bayraklarıyla katıldı. Hep bir ağızdan söylenen marşlar ve şarkılarla, zafer coşkusuyla dolup taşan kentin sokakları, Küçükçekmece Belediyesi tarafından Türk Bayrağı ve Atatürk afişleriyle donatıldı.

Başkan Kemal Çebi:100 yılın en büyük, en şanlı, en onurlu zaferi kutlu olsun!

Kortejin ardından Fevzi Çakmak Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 30 Ağustos mesajında, “Ne büyük bir mutluluktur ki yüz yılın zaferinin 100. yaşını birlikte kutluyoruz. 30 Ağustos’ta kazandığımız zafer kadar kesin sonuçlu sadece kendi ulus tarihimize değil, dünya tarihine de yön veren böyle bir mücadele yaşanmamış, böyle bir zafer kazanılmamıştır. Bağımsızlığımız uğuruna Çanakkale’den Büyük Taarruza, canı pahasına mücadele eden başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağı, medeniyet yolunda tereddütsüz yürüyeceğinin inancıdır. Bizim de yerel yönetimler olarak temel görevimiz, hizmet üreterek halkımızın yaşam kalitesini artırmak, muassır medeniyetler içinde hak ettiğimiz yerimizi almaktır. 100 yılın en büyük, en şanlı, en onurlu zaferi kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi konser verdi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen konserlerde Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmasının gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA