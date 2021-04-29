Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, Ödüle Doymuyor

423 takım katıldı

EducatHUB ortaklığında gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası’na 38’i Azerbaycan takımı olmak üzere toplam 423 takım katıldı. Başvuruları kabul edilen takımlar proje teslim gününe kadar EducatHUB üzerinden ve canlı yayınlarda VEX Code VR eğitimi aldılar.

Takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler ilköğretim seviyesinde okyanus kirliliği , ortaöğretim seviyesinde ise siber güvenlik konularında fikir geliştirdi. Problemlere karşı ürettikleri çözümleri Vex Code VR üzerinden kodlayarak proje haline dönüştürdü.

Kazananlar canlı yayında açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde EducatHub ortaklığıyla gerçekleştirilen turnuva süreci 23 Nisan ruhunu yaşatmak adına tüm kazananları Youtube üzerinden canlı yayınla açıklandı. Ortaokul kategorisinde 3.’lük ödülünü kazanan Great Lake Fighters takımı, Educat STEMBox Seti ve 1000 TL hediye çekinin sahibi oldu.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren “Great Lake Fighters” robotik takımı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri “Kodlama ve Robotik Kodlama” atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.