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Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden Li̇se Sınavlarına Hazırlanan Öğrenci̇lere Tam Destek

Eğitim yatırımlarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz LGS Eğitim Destek Programı ile ilçede yer alan 7 farklı Bilgi Evi’nde 664 öğrenciye, sınava hazırlık sürecinde destek oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 10:40
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden Li̇se Sınavlarına Hazırlanan Öğrenci̇lere Tam Destek
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Geçtiğimiz Eylül ayında eğitime başlayan 7. ve 8. sınıf öğrencileri; Cennet, Halkalı, Sefaköy, Mehmet Akif, İkitelli, Kanarya ve Yarımburgaz’ da bulunan Bilgi Evleri’nde, alanında uzman öğretmenlerle LGS sınavına hazırlanıyor. Program kapsamında, öğrencilere ve ailelere destek olunurken aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

Kemal Çebi: Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamak Önceliğimiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime bağlıdır. Bizde geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit şartlar altında, sağlam temellere dayalı bir eğitim alması için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hazırlık sürecinde ekonomik koşullara bağlı olarak eğitim- öğretim hakkından mahrum kalmaması temel hedefimizdir ’’ diye konuştu.

Geleceğe Hazırlanıyorlar

Kursta Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilimler, İnkılap Tarihi gibi temel derslerde müfredata ve sınav sistemine uygun olarak konu anlatımları yapılıyor ve konuyla ilgili örnek soru çözümleri gerçekleştiriliyor. İki haftada bir yapılan deneme sınavları ile öğrenciler etkin zaman yönetimi ve sınav stresiyle başa çıkmak konusunda tecrübe kazanıyor. Ayrıca uzman eğitmenler LGS kursu dışında öğrencilere rehberlik servisi, motivasyon etkinlikleri, kariyer planlaması konusunda da destek olarak onları geleceğe hazırlıyorlar.

Kurslarla ilgili olarak, 444 4 360 nolu telefondan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 10:53
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