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Küçükçekmece Belediyesi’nden Kültür Sanat Dünyasına Büyük Katkı: Küçükçekmece Film Ofisi Açılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, kentte kültür- sanat yaşamına katkı sunmak ve var olan sanat dinamiklerine mekan sağlamak hedefiyle Küçükçekmece Film Ofisi’ni sanatseverlerle buluşturuyor. Küçükçekmece Göl Kenarı’ndaki Yaşar Kemal Sanat Evi’nde sinema tutkunları ile sektörün ustalarını buluşturması planlanan Film Ofisi, İstanbul’da bu anlamda açılan ilk merkez olma özelliği taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
Küçükçekmece Belediyesi’nden Kültür Sanat Dünyasına Büyük Katkı: Küçükçekmece Film Ofisi Açılıyor
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Başkan Kemal Çebi: Kentimizde var olan sanat dinamiklerine yeni mekânlar kazandırıyoruz

Genç yeteneklerin keşfedilmesi için Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki tüm imkânların kullanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece denildiği zaman yıllar sonra insanların aklına kültür, sanat, edebiyat, eğitim ve sinema gelsin istiyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı edebiyatla, tiyatroyla sinemayla buluşturmak temel hedeflerimizden biridir. Bu kentin çocuklarının, gençlerinin ve yetişkinlerinin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, yeteneklerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor; kentlinin sanatçıyla, bilim insanıyla ve kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına sanat mekânları tasarlamaya devam ediyoruz. Güzel Sanatlar ve Müzik Akademimizden sonra Film Ofisi ile de var olan sanat dinamiklerini çoğaltmayı hedefliyoruz. Sinemaseverlere kapılarını aralayacak bu merkezin, nice filmler ve fikirler üretilmesine katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sinema tutkunları ile sektörün ustalarını buluşturacak

Geçtiğimiz yıl, sinemanın desteklenmesi, genç sanatçıların potansiyellerini keşfetmesi ve ortaya çıkardıkları eserlerin toplumla paylaşmalarına olanak tanınması adına “Kısadan Anlat” Kısa Film Yarışması ile bu desteklerin ilkini gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, yapımcı-yönetmen ve genç sanatçıları Film Ofisi’nde bir araya getirecek.

Küçükçekmece Film Ofisi; genç sinemacıların sinema projelerine de maddi ve ayni destekler sağlayacak. Genç sanatçılar, Film Ofisi’nde düzenlenecek atölyelerde alanında uzman yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncu ve yapımcılarla bir araya gelerek yeni filmlerinin tohumlarını atma fırsatı bulacak.

18 yaşından büyükler başvuru yapabilecek

Alanında uzman konuklarla film okumaları, film gösterimleri, atölyeler ve sinema gösterimlerinin yer alacağı film ofisine, 18 yaşından büyük sinema gönüllüleri https://basvuru.kucukcekmece.bel.tr/index.php/293837 adresinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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