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Küçükçekmece belediyesi’nden Kosova’nın bağımsızlığının 14. Yılına özel etkinlik

Küçükçekmece Belediyesi, kardeş ülke Kosova’nın bağımsızlığının 14.yılını Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda özel bir etkinlikle kutladı. Programa İstanbul’un dört bir yanından katılım sağlayan Balkan kökenli vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 13:46
Küçükçekmece belediyesi’nden Kosova’nın bağımsızlığının 14. Yılına özel etkinlik
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Etkinliğe; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Kosova İstanbul Başkonsolosu Lendita Gashi, Rumeli Gönül Birliği Platformu Genel Başkanı Cevdet Ateş, siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.

 

Başkan Kemal Çebi: Bağımsızlığın önemini en iyi Kosovalılar bilir

 

Etkinliğe ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Kosova’nın bağımsızlığının 14. yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Bağımsızlık çok değerli, çok kıymetli ve de çok önemli. Dolayısıyla bağımsızlık uğruna emek vermiş, savaşmış başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bağımsızlığın önemini en iyi Kosovalılar ve Kurtuluş Savaşı’ndan büyük bir başarı ile çıkan bizler biliriz. Kosova’nın 14. yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptığımız ve bu özel günde sizleri ağırladığımız için çok mutluyum’’ dedi.

 

Lendita Gashi: Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim

 

Kosova İstanbul Başkonsolosu Lendita Gashi ise ‘’Bağımsızlık sürecimiz elbette kolay olmadı. Acılarla dolu, büyük kayıplar ve binlerce şehidin verildiği bir süreç oldu. Türkiye Cumhuriyeti her zaman kardeş misali yanımızda oldu ve elinden gelen bütün yardımları yaptı. 14. bağımsızlık kutlama programımızda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Kemal Çebi’ye ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.

 

Birlik ve beraberlik mesajı

 

Kosova’nın bağımsızlığının 14. yılı kutlamaları kapsamındaki  program, saygı duruşunun ardından Türkiye ve Kosova’nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Nevzat Şundo, Rumeli Doğan, İlire İsmajli ve Aziz Murati gibi Rumeli ve Balkan müziğinin beğenilen sanatçıları dinleyicilere müzik şöleni sundu. Protokol konuşmaları sonrasında Sultanmurat Halk oyunları ekibi sahnedeki yerini aldı. Programa katılan yüzlerce kişi yöresel oyunlarını oynayarak, hem eğlendi hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

 

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