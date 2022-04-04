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Küçükçekmece Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Okullara 30.000 Kitap Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında ‘Kitap Kardeşliğinde Buluşuyoruz’ kampanyası ile kitap dağıtım töreni düzenledi. Bir yıl boyunca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplanan 30 bin kitap, Türkiye’nin her bölgesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nden yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 15:21
Küçükçekmece Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Okullara 30.000 Kitap Desteği
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Kemal Çebi: Hedefimiz önümüzdeki yıl da 30 bin kitabı öğrencilerimize ulaştırmak

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi törende ‘’Hiç kuşkusuz kitaplar bireylerin hayal gücünü, yaratıcılığını, sorunlara yaklaşma ve baş etme yöntemini ve kişisel gelişimini doğrudan etkiler. Kamu ve özel kuruluşlarla, vatandaşlarımızla, kitaplıklarda ve depolarda hapsedilmiş, unutulmuş pek çok kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bize kitap bağışında bulunarak yardımcı olan herkese çok  teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 125 bin kitap yardımında bulunduk ve hedefimiz önümüzdeki yıl da 30.000 kitabı toplamak ve öğrencilerimize ulaştırmak. Tek isteğimiz kitapsız, kütüphanesiz tek bir il ve tek bir okul kalmasın’’ diye konuştu.

248 kolideki 30 bin kitap yola çıktı

Belediyede çalışan görevli personellerin, STK’ların, muhtarların ve öğrencilerin çalışmaları ile toplanan kitapların tasnifleri yapıldı. Kampanya kapsamında ilkokullarda 9 bin kitaptan oluşan 50 koli; ortaokullarda 7 bin 480 kitaptan 54 koli; liselerde 6 bin 920 kitaptan oluşan 74 koli ve yetişkinlerde 6 bin 600 kitaptan oluşan 70 koli olmak üzere toplamda 248 kolideki 30 bin kitap, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Proje kapsamında bugüne kadar 45 farklı ilde 117 okula toplam 125.000 kitap desteğinde bulunuldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, en çok kitap okuyan öğrencilere de ödüllerini taktim etti.

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