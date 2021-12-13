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Küçükçekmece Belediyesi’nden 85 Okul Ve 87 Amatör Kulübe Spor Malzemesi Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, sportif faaliyetleri desteklemek ve okullarda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ilçedeki 85 okul ve 87 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteğinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 11:34
Küçükçekmece Belediyesi’nden 85 Okul Ve 87 Amatör Kulübe Spor Malzemesi Desteği
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İlçede bulunan ortaokul, lise ve amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği yapmak için Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda program düzenlendi. Programa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün yanı sıra okul müdürleri ve amatör spor kulüpleri yöneticileri katıldı.

Kemal Çebi: Desteğimiz imkânlarımız ölçüsünde artarak devam edecek

Spora yönelik yatırım ve desteklerine devam edeceklerini ifade eden Başkan Kemal Çebi ‘’Spor, sosyal bağları ve ağları güçlendirmek; barış, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü ve adalet ideallerini teşvik etmek için güçlü bir araçtır. İstanbul’da en fazla spor kulübü bulunan Küçükçekmece’de, sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımızı ilk günden beri hızla devam ettirmekteyiz. Federasyonların düzenlediği liglere katılım payından, antrenman malzemelerine, ulaşım desteğinden su teminine kadar sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere beden eğitimi derslerinde kullanabilecekleri 11 kalem spor malzemesi, spor kulüplerine ise antrenman ve maçlarda kullanabilecekleri 67 kalem malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. 

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