banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.215,73
ALTIN
1.070,47
DOLAR
18,65
STERLİN
22,88
EURO
19,68
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli...
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Son Dakika
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı...
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale Devam Ediyor
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale...

Küçükçekmece Belediyesi’nden 39. Tüyap Kitap Fuarı’nda ‘Kent Envanteri ve Kent Araştırmaları’ Söyleşisi

Küçükçekmece Belediyesi, 39. kez İstanbullularla buluşan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarında kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl ara verilen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluştu. Fuarın açılış törenine katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi’nin standını ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:53
Küçükçekmece Belediyesi’nden 39. Tüyap Kitap Fuarı’nda ‘Kent Envanteri ve Kent Araştırmaları’ Söyleşisi
banner171

Fuarın dördüncü gününde ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Arkeolog Dürdane Kaya, Şair ve yazar Hakkı Zariç’in katılımıyla Küçükçekmece’nin edebiyatı, tarihi ve doğal mirasının konuşulduğu ‘Kent Envanteri ve Kent Araştırmaları’ söyleşisi gerçekleştirildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Güney Özkılınç: Küçükçekmece edebiyatçıların bir durağıdır

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç Küçükçekmece’yi anlatırken, ‘’Küçükçekmece birçok kültürü içinde barındıran eski bir ilçe. Adının balıkçıların çektikleri çekçeklerden geldiği söyleniyor. Yarımburgaz Mağaraları da İstanbulluların ilk yerleşim yerlerinden birisi. Ayrıca Küçükçekmece Gölü Dünya’nın önemli lagünlerindendir. Küçükçekmece tarih boyunca sadece insanların değil kuşlarında göç yolu olmuştur. Küçükçekmece Gölünde 166 kuş türü var ve bunlar içinde Türkiye’de çok nadir görülen kuş türleri bulunuyor. Küçükçekmece aynı zamanda arkeolojik bir alan ve bir edebiyat durağı. Bir çok yazar Küçükçekmece’yi anlatmayı tercih etmiş. Yaşar Kemal, Tarık Dursun K.. gibi yazarlar eserlerinde Küçükçekmece’ye yer verirken; Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo gibi edebiyatçılar da bizzat ilçede yaşamışlardır. Yani Küçükçekmece edebiyatçıların bir durağıdır. Küçükçekmece Belediyesi olarak yaptığımız envanter çalışmalarının amacı Küçükçekmece’nin tarihini, edebiyatını ve doğal mirasını koruma ve kayıt altına almaktır’’ diye konuştu.

Dürdane Kaya: Küçükçekmece Havzası çok uzun yıllar insanları ağırlamış

Küçükçekmece’de arkeolojik kazılar yapan Arkeolog Dürdane Kaya ise, ‘’Yarımburgaz Mağarasında MÖ.384 bin yıl öncesine kadar insanların yaşamış olduğunu arkeolojik verilerle kanıtladık. Bu da demek oluyor ki Küçükçekmece havzası çok uzun yıllar insanları ağırlamış. Günümüze baktığımızda çok büyük bir kentleşme ve insan sirkülasyonu hala devam ediyor. Küçükçekmece’nin yerleşim yerine dönüşmesindeki önemli faktörler; içerisinde barındırdığı ulaşım ağları yani kuzeyde tem otoyolu, güneyde D100 karayolu ve raylı sistemler bulunmasıdır. İlçedeki arkeolojik kazılar kimi zaman yıkılan evlerin içerisinde, kimi zamanda Marmaray çalışmalarında tespit edilen noktalarda gerçekleşti ve sonuçları özenle envantere geçirildi. Çalışmalarımız sırasında bize destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’a teşekkür ederim’’ dedi.

Hakkı Zariç: Çok çeşitli insan hikâyeleri var

Küçükçekmece’yi edebi yönden ele alan Yazar Hakkı Zariç ise, ‘’Eskiden İstanbul’a girişlerin Küçükçekmece Köprüsünden yapıldığını Reşad Ekrem Koçun kitaplarından biliyorum. Küçükçekmece’de çok çeşitli insan hikâyeleri var. Mesela Sennur Sezer, Halkalı demiryolu lojmanlarında yaşıyor ve Gecekondu şiirini burada yazıyor. Sezer şiirinde Halkalı ve çevresini, insanları izlenimleriyle yazıyor. Sevilen, bilinen film yönetmenlerinin bir kısmının çocukluğu Küçükçekmece’de geçiyor. Çok sayıda yazar da Küçükçekmece’de hayatına devam etmiştir. Küçükçekmece 1950’de 1500- 2000 nüfuslu bir yerleşim yeriyken şimdi milyonla anılan bir ilçeye dönüşümü çok fazla ayrıntı içeriyor ve biz bu ayrıntıyı envantere aktarmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencileri’nden ‘Gelenek’ Resim Sergisi
Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencileri’nden ‘Gelenek’ Resim Sergisi
Küçükçekmeceli Kadınlar “Eşitlik Merkezi”nde Üretiyor
Küçükçekmeceli Kadınlar “Eşitlik Merkezi”nde Üretiyor
Küçükçekmece’de 25 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verilecek
Küçükçekmece’de 25 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verilecek
Küçükçekmece, Dünya’nın En Büyük Robotics Turnavasına Ev Sahipliği Yaptı
Küçükçekmece, Dünya’nın En Büyük Robotics Turnavasına Ev Sahipliği Yaptı
Küçükçekmece Belediyesi Sanat Eğitimlerine Hız Veriyor
Küçükçekmece Belediyesi Sanat Eğitimlerine Hız Veriyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169