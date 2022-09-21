banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.254,33
ALTIN
985,62
DOLAR
18,32
STERLİN
20,80
EURO
18,19
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Küçükçekmece Belediyesi’nden 3 Yılda 26 Bin İhtiyaç Sahibine Ücretsiz Ulaşım Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz ulaşım desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel gereksinimli, yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını ambulans ve nakil araçlarıyla sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 3 yılda yaklaşık 26 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşım desteği sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:50
Küçükçekmece Belediyesi’nden 3 Yılda 26 Bin İhtiyaç Sahibine Ücretsiz Ulaşım Desteği
banner171

Kemal Çebi: Küçükçekmece’de yaşamı kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını ortadan kaldırmayı, sosyal sorunların giderilmesine ön ayak olmayı ve bunlarla beraber insanların yaşadıkları ortamda mutlu, huzurlu ve güven duygusu gelişmiş bir refah ortamında yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmet ile engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, hasta ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

3 yılda 26 bin kişiye ulaşım desteği verildi

Hizmet kapsamında, son 3 yılda; kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere koah tedavisi, fizik tedavi, yaşlılık ve yatalak olması gibi sebeplerle tedavi alan yaklaşık 10 bin hastanın sağlık kuruluşlarına nakli yapıldı. 3 yılda 7 bin 346 vatandaşa ambulans hizmeti verilirken, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden 65 yaş üstü 2 bin 500 vatandaş da belediyedeki işlemleri birim personeli eşliğinde yapıldıktan sonra evlerine ulaşımı sağlandı.

Ulaşımda engel yok

Küçükçekmece’de kent yaşamına katılmakta güçlük çeken özel gereksinimli vatandaşlar da unutulmuyor. Özel vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için mevcut kaynaklarını ve imkânlarını en etkili biçimde kullanan Küçükçekmece Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanamayan, özel aracı olmayan 6 bine yakın özel vatandaşa hastane vb. sağlık kuruluşlarına erişilebilmeleri adına araç tahsis ederek, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor.

İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor

Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen 65 yaş üstü, hasta, yaşlı, özel gereksinimli vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.

Ulaşım desteği başvuruları, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleniyor ve kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Başvurular neticesinde bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler, araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )


 

Son Güncelleme: 21.09.2022 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Gölü’nde En Güzel Şarkılar“Zafer Ve Barış” İçin Söylendi
Küçükçekmece Gölü’nde En Güzel Şarkılar“Zafer Ve Barış” İçin Söylendi
Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek
Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek
'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de
'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de
Küçükçekmece'de 193 Okul Yeni Döneme Hazır
Küçükçekmece'de 193 Okul Yeni Döneme Hazır
Küitür Merkezi Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı
Küitür Merkezi Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169