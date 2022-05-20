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Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden 19 Mayıs’a Özel Bi̇r Di̇zi̇ Etki̇nli̇k

19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Küçükçekmece’de de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ana buluşma noktası Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi oldu. Ellerinde bayraklarla zafer marşları eşliğinde, düzenlenen ‘19 Mayıs’ kortejine katılan yüzlerce genç, YKB'de ünlü müzik grubu Redd, Moğollar ve Morphia şarkılarıyla Gençlik Bayramı’nı coşku içerisinde kutladı. Küçükçekmece Belediyesi 19 Mayıs hazırlıkları kapsamında tüm kenti Türk Bayrağı ve Atatürk afişleriyle donattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:00
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden 19 Mayıs’a Özel Bi̇r Di̇zi̇ Etki̇nli̇k
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başkan Kemal Çebi: Cumhuriyet bizimdir, hiç kimse yan gözle bile bakamaz

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi önünden başlayan kortejde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de vatandaşlara eşlik etti. Küçükçekmeceliler ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıkarak, 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Başkan Çebi, 19 Mayıs mesajında gençlere; “ Hayatım boyunca gençlere inanan bir siyasetçi oldum. Damarlarınızdaki o ateşin, o heyecanın tanığıyım. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olmak için elimde fırsat varken bunu kullanmaya devam edeceğim. Bilgi Evlerimizden, Güzel Sanatlar Akademimize, eğitim desteklerimizden, Müzik Akademimize, konserlerimizden, kütüphanelerimize sizin için açtığımız tüm merkezler ve yaptığımız tüm yatırımlarla yanınızdayım. Küçükçekmecelileri Cumhuriyet sevdalılarını bu ülkenin taşını toprağını seven ve çakıl taşına bile dokundurmayan bu Cumhuriyetin tüm gençlerine, kadınlarına ve erkeklerine diyeceğim şudur ki; Cumhuriyet bizimdir, hiç kimse yan gözle bile bakamaz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle seslendi.

Gençler Redd, Morhphia ve Moğollar konseriyle eğlendi

19 Mayıs etkinlikleri, yürüyüşün ardından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde devam etti. Anadolu Rock’ın efsane grubu Moğollar, Rock müziğin başarılı gruplarından Redd ve Morhphia’nın sahne aldığı etkinliklerde, gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince bayram coşkusu yaşadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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