Küçükçekmece Belediyesi, Tüm-Bel-Sen İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Kemal Çebi: Derdimiz; emeğin karşılığını bulması

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “TÜM-BEL-SEN ile yürüttüğümüz süreç boyunca arkadaşlarımızla toplantılar yaparak, onların talep ve önerilerini dinleyerek imzaladığımız sözleşme mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Emek, hangi oranda karşılığını alırsa; o ölçüde insan hakları, demokrasi, hukuk üstünlüğü, mutluluk oluyor. Benim de tek derdim emeğin karşılığını bulması. Küçükçekmece Belediye çalışanlarımızın bu hizmet anlayışından çok memnunum ve herkese teşekkür ederim. En doğrusunu, en iyisini, en adaletlisini inşa etmek için eşitlikten yana olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdal Bozkurt: Örnek olacak bir sözleşme imzalıyoruz

TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “ Çalışanların mutabakatla mutlu olduğu bir toplu sözleşme olması açısından çok değerli bir imza atıyoruz. Özgür demokratik bir toplum yapısı ve yasaya ihtiyaç varken, çalışanın emeklerini gören emeğin hakkını verebilecek insanca yaşatacak bir düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu sözleşme örnek olsun diyorum. Belediye Başkanı Kemal Çebi ve kadrosuna teşekkür ederken, sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mehmet Bozgeyik: Demokratik bir süreç yürüttük

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise, “Yerel yönetim emekçilerinin hem ekonomik, hem sosyal hakları ve kadın arkadaşlarımızın haklarının korunması bizim öteden beri keskin savunmuş olduğumuz temel anlayışlarımızdan biridir. Tamamen, demokratik, şeffaf, katılımcı ve karşılıklı istediğimiz gibi bir toplu sözleşme süreci yürüttük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)