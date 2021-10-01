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Küçükçekmece Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Küçükçekmece Belediyesi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”ne katıldı. Atakent Hobi Bahçesi’nde yetişen organik, birbirinden lezzetli ürünlerin yer aldığı Küçükçekmece Belediyesi standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 10:00
Küçükçekmece Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
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Kemal Çebi: Bir kent belediyesi olarak, hobi bahçemizde tarım yapma imkanı sunuyoruz
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bir kent belediyesi olarak, tarımla ilgili çok
fazla ürünümüz olmasa da şehrin ortasında vatandaşlarımıza tarım yapma imkânı
sağladığımız Hobi Bahçemizde yetişen ürünlerimizle buradayız. Onun hemen yanı başında
sadece meyve ağaçlarının olduğu bir bahçemiz de bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz
meyveleri maddi durumu iyi olmayan ailelere iletiyoruz. Anadolu&#39;daki kooperatiflerden,
belediyelerimizin üretici kooperatiflerden doğrudan zaman zaman hem kendimizin
kullanması hem de vatandaşa ulaştırmak açısından bir çalışmamız var. Katılım sağlayan tüm
belediyeleri tebrik ediyor, fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi, fuarda tanıtımı yapılan Küçükçekmece Gıda Bankası’ndan 4 ayda
20 bin 202 kilogram meyve sebzeyi 2 bin 729 aileye ulaştırdı. Aynı zamanda 6 bin 737 parça
tekstil ürünü de 2 bin 8 aileye giysi mağazası aracılığıyla teslim edildi.
2 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak
CHP&#39;li belediyelerin katılımıyla, belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten
belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30
Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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