Küçükçekmece Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kemal Çebi: Bir kent belediyesi olarak, hobi bahçemizde tarım yapma imkanı sunuyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bir kent belediyesi olarak, tarımla ilgili çok

fazla ürünümüz olmasa da şehrin ortasında vatandaşlarımıza tarım yapma imkânı

sağladığımız Hobi Bahçemizde yetişen ürünlerimizle buradayız. Onun hemen yanı başında

sadece meyve ağaçlarının olduğu bir bahçemiz de bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz

meyveleri maddi durumu iyi olmayan ailelere iletiyoruz. Anadolu'daki kooperatiflerden,

belediyelerimizin üretici kooperatiflerden doğrudan zaman zaman hem kendimizin

kullanması hem de vatandaşa ulaştırmak açısından bir çalışmamız var. Katılım sağlayan tüm

belediyeleri tebrik ediyor, fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, fuarda tanıtımı yapılan Küçükçekmece Gıda Bankası’ndan 4 ayda

20 bin 202 kilogram meyve sebzeyi 2 bin 729 aileye ulaştırdı. Aynı zamanda 6 bin 737 parça

tekstil ürünü de 2 bin 8 aileye giysi mağazası aracılığıyla teslim edildi.

2 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

CHP'li belediyelerin katılımıyla, belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten

belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30

Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)