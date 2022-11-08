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Küçükçekmece Belediyesi Sanat Eğitimlerine Hız Veriyor

Akademik sanat anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sanat eğitimlerinin verildiği Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 30 farklı branşta eğitimlerine başlıyor. Akademide bu yıl 650 öğrenci, alanında uzman eğitmen kadrosuyla ilgi duydukları branşlarda kendini geliştirme fırsatı bulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 11:27
Küçükçekmece Belediyesi Sanat Eğitimlerine Hız Veriyor
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Küçükçekmece Belediyesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında imzalanan sanatta iş birliği protokolü neticesinde öğrenciler temel, proje ve sanat gruplarında profesyonel sanat eğitimi alıyor. Branşa göre 2 veya 3 yıl sanat eğitim alan ve başarıyla tamamlayan öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi onaylı başarı belgesi verilecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Yetişkinler, çocuklar ve gençler için toplam 30 branşta eğitim verilecek

Toplumun tüm kesimine ulaşılabilir olmayı hedefleyen yeni nesil kamusal sanat okulu olma özelliği taşıyan Güzel Sanatlar Akademisi’nde yetişkin, çocuk ve genç olmak üzere 3 farklı kategoride 32 branşta eğitim veriliyor. Akademi; 6 Sanat Atölyesi, 1 Video Art Stüdyosu, 1 Animasyon Stüdyosu, 1 Dijital Tasarım Stüdyosu, 1 Konsept Tasarım Atölyesi, 1 Galeri, 1 Yaratıcı Çocuk Atölyesi, 1 Kütüphane ve 1 Çini Seramik Fırın Atölyesi ile verilen teorik bilgileri bizzat uygulamaya dönüştürme fırsatı da sunuyor.

DigitalResimleme'den, Seramiğe, Minyatürden, Oyun Tasarımına …

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan GSA’da yetişkinlere yönelik; Temel Sanat Eğitimi, Yağlıboya Resim, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, İnce Kâğıt Oymacılığı, Karakalem Resim, Kâğıt Konservasyonu, Sergileme Teknikleri, Resim Teknikleri, Fotoğraf, Minyatür, Seramik, Tezhip, Ebru, Cilt, Hat ve Çini olmak üzere 17 farklı alanda eğitim veriliyor.

7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sanatı küçük yaşta alışkanlık haline getirmelerini sağlamak amacıyla ise; Güzel Sanatlara Hazırlık, Ebru, Kaligrafi, Yaratıcı Resim Eğitimi, Karikatür gibi eğlenceli ve yaratıcılarını keşfedecekleri 5 farklı branşta kurslar yer alıyor.

Ayrıca akademide yer alan profesyonel dijital stüdyolarda çocuk, genç ve yetişkinlere ; Dijital İllüstrasyon, Dijital Resimleme, Youtube, WebtoonWebcomic, Temel Grafik, Stop Motion, Temel Animasyon, Oyun Tasarımı gibi 8 branşta eğitim veriliyor.

Güzel Sanatlar Akademisi dersleri hakkında bilgi almak isteyenler 444 4 360 numaralı telefon ve Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgi edinebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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