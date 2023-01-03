Küçükçekmece Belediyesi, Olası Depreme Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Küçükçekmece Belediyesi, uzmanlar tarafından işaret edilen olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Jandarma ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle Küçükçekmece’deki 41. 020 adet bina girişine alternatif toplanma alanı etiketleri yapıştırarak, vatandaşları kendilerine en yakın toplanma alanları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyor. 30 bin binanın afiş çalışmasını tamamlayan Sivil Savunma Amirliği ekipleri, yılsonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.