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Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 Yıllık Pandemi Karnesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüsü dünyaya duyurmasının üzerinden 1 yıl geçti. Sağlık Bakanlığı’nın 11 Mart 2020 tarihinde COVİD-19 vakasının Türkiye’de ilk kez tespit edildiğini açıklamasının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Küçükçekmece Belediyesi, halk sağlığını korumak, yayılma hızını düşürmek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla virüsle mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2021 Cuma 11:13
Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 Yıllık Pandemi Karnesi
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Kemal Çebi: Ortak çabayla birlikte başaracağız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “2020 hepimize hafızalarımızdan silinmeyecek bir yıl yaşattı. Covid-19 salgını ile milletçe ve tüm insanlık olarak gözle göremediğimiz ve sınırlarını kestiremediğimiz bir mücadelenin içine girdik. Belki de hayatımızın en zor sınavlarından biri olan Covid-19 ile birçok önceliğimiz farklılaştı. Normallerimiz yerini yeni normallere bırakırken, dayanışma ve yardımlaşmanın ne denli yaşamsal olduğunu bir kez daha deneyimledik. Özellikle nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda etkisini daha fazla gösterdi. Kentsel ölçekte, vatandaşa en yakın hizmet sunmakla yükümlü olan yerel yönetimlerin misyonu salgın sürecinde daha da önem kazandı. Bilgilendirme, dayanışma, kent temizliği ve hijyeni, dezenfeksiyon ve özellikle de gıda ve erzak yardımlarımız ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için var gücümüzle çalıştık. Gece -gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çaba gösteren tüm ekip arkadaşlarıma ve hassasiyetlerinden dolayı Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bugünleri geride bırakacağımıza ve birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde dezenfeksiyon hız kesmedi

Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uygun bir şekilde ilçe genelinde ve gelen talepler üzerine özel mülklerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi 1 yılda 15 bin 52 sokak temizliği, 2 bin 60 kamu binası ve 7 bin 71 özel mülkün dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi.

408 bin 988 çağrı cevaplandı

Sosyal yardımdan, hijyene; denetimden, kültür-sanata vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemler alan Küçükçekmece Belediyesi, aradan geçen 1 yılda aktif mücadelesini diğer alanlarda da sürdürdü. Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi çalışanları pandemi süreci boyunca özverili bir çalışma örneği sergileyerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmadı. Pandemi başından itibaren 408 bin 988 çağrı yanıtlayarak, vatandaşla iletişim noktasında köprü olan ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

İhtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı

İhtiyaç sahiplerine 1 yıl boyunca 89 bin 253 koli gıda yardımı yapılarak, sosyo-ekonomik yönden ihtiyacı olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere de 755 bin 812 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş üstü vatandaşların ilaç temini, market alışverişleri gibi ihtiyaçları da zabıta ekipleri tarafından karşılandı.  İhtiyacı olan vatandaşlara Küçükçekmece İyilik Merkezi Giyim Mağazasından kıyafet yardımı yapıldı.

Kültür-sanat dijital ortama taşındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günler, organize edilen çeşitli eğlenceler ve bando otobüsü ile verilen konserlerle kutlandı. Sosyal medya üzerinden online kültür ve sanat etkinlikleri yayınlanarak dijital festival Küçükçekmecelilerle buluşturuldu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokaktaki can dostları da ihmal etmeyen belediye ekipleri, mama ve su odaklarına düzenli periyotlarla takviye yaparak, sokak hayvanlarının aşılarını da unutmadı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin 1 yıllık pandemi karnesi:

1 yıl boyunca yapılan pandemi ile mücadele çalışmaları:

 

Çağrı: 408 bin 988

Koli gıda yardımı:89 bin 253

Porsiyon yemek:  755 bin 812

Sokak temizliği:15 bin 052

Kamu binası temizliği: 2 bin 60

Kaynak kurutma: 11 bin 973

Özel mülk dezenfeksiyonu:7071

İbadethane temizliği:  795

Tek kullanımlık seccade: 963 bin600

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