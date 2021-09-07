Küçükçekmece Belediyesi'nden Özel Çocuklar İçin Özel Etkinlik

Oyunla, sporla moral ve motivasyonlarını artırdılar

Özel gereksinimli çocukları motive etmek ve sosyal yaşamlarını daha aktif geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen geziye Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim ve tedavi gören 40 çocuk ebeveynleriyle birlikte katıldı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda doğayla iç içe güzel bir gün geçirerek, moral ve motivasyonlarını artıran çocuklar, çarpışan bot, atlıkarınca, tren gibi eğlence ekipmanlarıyla keyifli anlar yaşarken, spor eğitmenleri eşliğinde spor da yaparak günün stresini atma fırsatı buldu.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen gezi öncesi, ebeveynlere HES kodu kontrolü yapıldı. Gezi sonunda katılımcı ailelere Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına hediyeler verildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)