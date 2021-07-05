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Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Spor Liselerine Hazırlık Kursu

Küçükçekmece Belediyesi’nin 5-15 Temmuz tarihleri arasında Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Spor Akademileri ve Spor Liseleri sınavları için açtığı ücretsiz hazırlık kurslarında eğitim başladı. Uzman antrenör kadrosuyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Halkalı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği antrenmanlarda halihazırda 55 öğrenciyi geleceğe hazırlayan Küçükçekmece Belediyesi Spor Akademileri hazırlık kurslarının kayıtları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:40
Küçükçekmece Belediyesi'nden Öğrencilere Spor Liselerine Hazırlık Kursu
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Sınav parkurunda antrenmanlarla hazırlanıyorlar

Haftanın 4 günü, 4’er saat gerçekleşen antrenmanlarda öğrenciler programlı bir şekilde çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Sınav parkurunun birebir özelliklerini taşıyan kurs merkezinde, öğrencilere sınavda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. Bunlar arasında diril ve koordinasyon, kuvvet, hız, dayanıklılık ve engelli koşu antrenmanları yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kayıtlar devam ediyor

Son 1 yılda Küçükçekmece Belediyesi BESYO, POMEM ve Spor Liselerine Hazırlık Kurslarından 150 öğrenci faydalanarak, Türkiye’nin önemli lise ve üniversitelerinin sınavlarını kazanmayı başardı.

Spor Akademileri ve Spor Liseleri Hazırlık Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 1 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve muvaffakatname ile Küçükçekmece Belediye Binası Spor Kayıt Masası’na başvuruda bulunabilirler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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